La Subsecretaría de Cultura extendió la convocatoria para el ciclo Vacaciones de Invierno 2026

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza anunció la extensión de la convocatoria pública destinada a seleccionar los espectáculos que integrarán el “Ciclo Vacaciones de Invierno Temporada 2026”, una propuesta cultural orientada al público infantil que se desarrollará durante el receso escolar de julio.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, busca sostener, visibilizar y promover el desarrollo cultural de los artistas y elencos dedicados a las infancias en toda la provincia.

Según informaron oficialmente, la inscripción permanecerá abierta hasta el domingo 31 de mayo de 2026 a las 23.59 y deberá realizarse exclusivamente de manera digital a través del formulario oficial de inscripción.

El tradicional ciclo tendrá lugar del domingo 5 al sábado 18 de julio de 2026 y ofrecerá una amplia programación artística destinada tanto a familias mendocinas como a turistas que visiten la provincia durante las vacaciones de invierno.

La convocatoria está dirigida a artistas individuales y elencos locales mayores de 18 años, nacidos en Mendoza o con al menos dos años de residencia acreditada en la provincia. Además, deberán contar con espectáculos ya estrenados y orientados al público infantil.

Entre las disciplinas convocadas se encuentran:

Circo

Títeres

Magia

Clown

Teatro infantil

Teatro musical

Música para infancias

Cada elenco podrá presentar un máximo de dos espectáculos.

Desde Cultura detallaron que serán seleccionadas 20 propuestas artísticas que se distribuirán en distintos espacios culturales de Mendoza: