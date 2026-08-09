La sombra que persigue a un exintendente y el expediente que Tunuyán no logra cerrar

Hay episodios que una comunidad no logra archivar, aunque la Justicia lo haya hecho en los papeles. Uno de ellos ocurrió la madrugada del 8 de junio de 2003, en la playa de estacionamiento del boliche Malake, en Tunuyán. Esa noche, un adolescente de 17 años quedó atrapado en llamas dentro de un Ford Falcon. Agonizó durante doce días en el hospital Lagomaggiore y murió el 20 de junio. Se llamaba Raúl César Fabricio Moyano. Veintidós años después, nadie fue condenado por su muerte y el nombre de un exintendente del departamento sigue apareciendo, una y otra vez, cada vez que alguien vuelve a remover ese expediente.

Un intendente con historia en el peronismo local

Ricardo Pont llegó a la intendencia de Tunuyán por el Partido Justicialista en 1999 y gobernó el departamento hasta 2003. Su paso por la política local viene de antes y siguió después: fue precandidato a la vicegobernación de Mendoza en la interna justicialista de 2003, integrando la fórmula “Mendoza, todo por hacer” junto al entonces senador nacional Jorge Pardal. Impulsó a distintas figuras a cargos públicos, entre ellas a Marcela Gaua, exreina nacional de la Vendimia, a quien convocó para integrar una lista y que en 2002 asumió como diputada provincial.

En 2007, trascendió que evaluaba volver a competir por la intendencia, una posibilidad que reflotó en la prensa mendocina viejas cuentas pendientes de su gestión.

Sobre su gobierno 1999-2003 no existen, hasta donde pudo reconstruirse, causas judiciales o auditorías públicas con resultados firmes que documenten irregularidades administrativas puntuales. Lo que sí persiste, intacto y sin resolver, es un caso que marcó a fuego, literalmente, a Tunuyán.

La noche de Malake

Fabricio había salido esa noche casi de casualidad. Sus vecinos y amigos lo convencieron de ir a bailar al boliche Malake, en Vista Flores. Horas más tarde, alrededor de las cinco de la mañana, una explosión dentro de un viejo Ford Falcon estacionado en el predio del boliche lo dejó envuelto en fuego. Fue rescatado por testigos ocasionales y trasladado primero al hospital Scaravelli y luego al Lagomaggiore, donde luchó doce días contra quemaduras de tercer grado que le afectaron el rostro, los ojos, las manos, los muslos y la espalda. No sobrevivió.

Desde el primer momento, la versión oficial y la versión de la familia se distanciaron. Según relató años después su madre, Noemí Amaya, Fabricio alcanzó a contarle, ya internado, que habían sido cuatro personas quienes lo obligaron a subir al auto, lo forzaron a tragar nafta y lo prendieron fuego, y que no pudo escapar porque tenía las manos quemadas y no logró abrir el seguro de la puerta.

Una causa que cambió de rumbo varias veces

El expediente judicial tuvo un recorrido errático. En 2007, Sebastián Maldonado, dueño del Ford Falcon, fue llevado a juicio por homicidio culposo y resultó absuelto por la Sexta Cámara del Crimen de Mendoza.

El caso pareció reactivarse casi ocho años después. En 2015, la entonces jueza del Primer Juzgado Penal de Menores de Tunuyán, Adriana Cerini, imputó por homicidio a dos empleados municipales, José Marcelo Frites y Orlando Velardes. La imputación se apoyó en la declaración de un testigo de identidad reservada, que aseguró haberlos visto atacar a Moyano esa noche.

Fue en ese momento cuando el caso adquirió una dimensión política que todavía hoy no se disipó. La hipótesis que empezó a circular en la causa, impulsada por la querella de la familia, sostenía que el ataque no tenía como destinatario real a Fabricio, sino a otro joven, físicamente parecido a él, que habría mantenido una relación sentimental con la hija del entonces intendente Ricardo Pont. Según esa hipótesis, los atacantes se habrían confundido de persona. La familia, a través de su abogado Edgardo Valles, sostuvo desde entonces que la orden del ataque habría salido del propio Pont. El exintendente fue citado a declarar en el marco de la causa.

Una jueza apartada, una sospecha nunca aclarada

Apenas días después de imputar a los dos empleados municipales, Adriana Cerini fue desplazada de la causa. Era octubre de 2015. El diario Los Andes tituló entonces: “Apartan a una jueza de un caso resonante en Tunuyán”.

Hay un dato clave para entender lo que pasó: Adriana Cerini no era jueza titular del Primer Juzgado Penal de Menores de Tunuyán, sino subrogante. Y, según reconstruyó en su momento Los Andes, su desplazamiento coincidió con que ya era “inminente” la designación de un juez titular en ese juzgado. El diario no pudo precisar una razón oficial y transparente del apartamiento y consignó apenas que “según trascendió” la salida se debió a que la magistrada había sido la primera, después de más de doce años de inacción judicial, en imputar a dos personas vinculadas al poder político de Tunuyán.

Esa coincidencia, imputación primero, desplazamiento casi inmediato después, fue suficiente para que los abogados de la familia de Moyano no se quedaran callados. Presentaron un escrito formal ante la fiscalía de Delitos Complejos pidiendo que se investigara si había existido tráfico de influencias en el reemplazo de Adriana Cerini, y reclamaron que se informara si quien la sucedió en el cargo integraba realmente la terna correspondiente para el puesto, y en qué orden de mérito llegaba.

No encontramos registro público de que esa investigación haya arrojado una conclusión oficial. La sospecha planteada por la familia quedó, en los hechos, como una pregunta abierta que nadie respondió públicamente: ¿por qué la única jueza que en doce años había logrado avanzar con imputaciones en el caso fue apartada apenas después de hacerlo?

Hay un dato adicional que confirma que la controversia no se apagó con el tiempo. En 2016, ese mismo Juzgado Penal de Menores de Tunuyán, para entonces a cargo de la jueza Teresa Di Bari, tuvo que resolver una causa completamente distinta, en la que el imputado era, casualmente, el propio abogado de la familia de Moyano, Edgardo Valles, acusado de violación de domicilio y lesiones leves. Di Bari intentó excusarse de intervenir, invocando las notas periodísticas de 2015 que habían puesto en duda la legitimidad de su designación en ese juzgado, las mismas que documentaron el apartamiento de Cerini, argumentando que eso le generaba “violencia moral” para juzgar con imparcialidad. Su pedido de excusación fue finalmente rechazado por otro magistrado, que remitió la causa a otro fuero por un problema distinto de competencia. Más allá de ese desenlace administrativo, el episodio deja constancia documental de que las dudas sobre la legitimidad de los reemplazos en ese juzgado, sembradas por el caso Moyano, seguían pesando sobre el fuero penal de Tunuyán casi un año después.

Los dos empleados municipales imputados por Adriana Cerini fueron, con el correr de los años, finalmente sobreseídos, resolución que la familia apeló sin éxito ante las instancias disponibles.

El cierre oficial: “fue un accidente”

En 2021, dieciocho años después de la muerte de Fabricio, una tercera pericia técnica, a cargo de un licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, estableció una versión distinta a la que había sostenido la familia durante casi dos décadas. Según ese informe, el fuego se originó en la parte trasera del vehículo, donde había una conexión improvisada de manguera que llevaba combustible desde un bidón hasta el motor. La chispa inicial, de acuerdo con la pericia, habría sido un cigarrillo que el propio Moyano encendió mientras estaba recostado en el asiento trasero.

Con esa conclusión, la Justicia archivó la causa como un hecho accidental. Formalmente, y hasta el día de hoy, no existe una condena, una imputación firme ni una resolución judicial que atribuya la muerte de Fabricio Moyano a un homicidio, ni mucho menos que vincule a Ricardo Pont con el hecho.

Una madre que no deja de buscar justicia

Esa conclusión oficial no convenció a la familia. En junio de 2025, al cumplirse 22 años de la muerte de su hijo, Noemí Amaya volvió a hablar públicamente. Aseguró conservar el certificado de defunción de Fabricio, que consigna la causa de muerte como “a determinar”, y sostuvo que ella misma investigó el caso durante años ante lo que describió como desinterés judicial. “La realidad es que la Justicia nunca sirvió, el juez que tuvo la causa siempre quiso desviar la investigación”, declaró entonces.

Su versión, y la hipótesis que sostuvo la querella en 2015, sigue siendo, hasta hoy, una acusación no probada judicialmente. Ricardo Pont nunca fue imputado formalmente en la causa por el homicidio de Fabricio Moyano, más allá de haber sido citado a declarar cuando el expediente estuvo activo.

Un caso que Tunuyán no cierra

Han pasado más de dos décadas. La causa judicial está archivada como accidente. Pero en Tunuyán, cada aniversario de la muerte de Fabricio Moyano, la historia vuelve a las calles y a los medios locales: la de una familia que nunca aceptó la versión oficial, y la de un exintendente cuyo nombre, dijo lo que dijo la pericia final, sigue asociado en la memoria colectiva del pueblo a la pregunta que nadie pudo responder con certeza: ¿qué pasó realmente esa noche en la puerta de Malake?