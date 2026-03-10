La serie “Love Story” sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette rompe récords en Disney+

La serie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se transformó en uno de los mayores éxitos recientes del streaming. La producción, disponible en Disney+, logró cifras récord de audiencia y se posicionó como la miniserie más vista de FX en estas plataformas.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, los primeros cinco episodios superaron las 25 millones de horas reproducidas entre Disney+ y Hulu, un número que marca el mejor estreno en streaming para una serie limitada de la cadena.

La historia está inspirada en hechos reales y retrata la relación entre John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy, y Carolyn Bessette, una ejecutiva de la firma de moda Calvin Klein que se convirtió en una figura mediática durante los años 90.

La trama sigue el comienzo del romance entre ambos, su rápido ascenso como una de las parejas más observadas del mundo y el impacto que tuvo la constante presión mediática sobre su vida privada. La serie también explora cómo el peso del apellido Kennedy y la atención de los paparazzi influyeron en su relación.

Creada por Ryan Murphy, la producción forma parte de una antología dedicada a historias de amor reales que marcaron la cultura popular. En esta primera temporada, los protagonistas son interpretados por Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly.