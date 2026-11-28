Luego de un comienzo dubitativo, la Selección argentina Sub-17 logró recuperarse y sortear la fase de grupos del mundial de la categoría. Tras eso, las miradas estaban puestas en cómo seguiría el camino de la Albiceleste en el certámen. En ese sentido, este viernes se dio a conocer quién será su próximo rival, y el partido ya genera cierto morbo: el equipo de Diego Placente se medirá con México.

Cabe resaltar que el cruce por los 16avos de final será una reedición del enfrentamiento que ambos protagonizaron en la misma instancia de la edición 2025, disputada en Qatar.

Argentina aseguró su clasificación tras empatar 3-3 con Dinamarca el miércoles, en la última fecha de la fase inicial. El equipo dirigido por el combinado nacional cerró la primera ronda con cuatro puntos, producto de una victoria por 2-1 ante Mozambique, un empate y una derrota por 0-2 frente a Australia en el debut.

Ese rendimiento ubicó al seleccionado argentino en el duodécimo puesto de la tabla general de clasificados, una posición que terminó determinando su rival para la primera ronda eliminatoria.

Del otro lado estará México, que finalizó como líder del Grupo K y noveno mejor primero de la clasificación general. El conjunto azteca cerró su participación en la fase de grupos con un empate sin goles ante Venezuela y terminó esa instancia con la valla invicta.

El cruce tendrá un antecedente reciente que le agrega un condimento especial. En el Mundial Sub 17 de 2025, Argentina y México también se enfrentaron en los dieciseisavos de final. En aquella oportunidad, el seleccionado mexicano se impuso en la definición por penales y dejó afuera a la Albiceleste.

De este modo, Argentina y México se verán las caras por los 16avos de final el próximo lunes 30 de noviembre, a partir de las 12. El encuentro contará con la televisación de TyC Sports y DSports. El escenario será la cancha 2 Ibrahim Khalfan, en el complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar.

#U17WC ¡Rival confirmado para los 16avos de final!



⚽️ El lunes, @Argentina se enfrentará a México en el Aspire Zone.



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Cómo se juega el mundial sub 17

El Mundial Sub 17 cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. A la siguiente instancia avanzaron los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Para ordenar los cruces, la FIFA estableció una clasificación general entre los primeros y segundos de grupo, teniendo en cuenta puntos, diferencia de goles, tantos convertidos, conducta deportiva y, como último criterio, un sorteo.

Los dieciseisavos de final comenzarán el 30 de noviembre. Luego se disputarán los octavos entre el 3 y el 4 de diciembre, los cuartos el 7 de diciembre y las semifinales el 10 de diciembre. La final está prevista para el domingo 13 de diciembre.