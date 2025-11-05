La Selección Argentina presentó su camiseta titular de cara al Mundial 2026

En las últimas horas, la Selección Argentina junto a la marca internacional Adidas presentaron la camiseta que utilizará el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi en el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de un tradicional modelo con las franjas verticales en celeste y blanco, aunque se suma un efecto degradé en color más oscuros que hacen referencia a camisetas con las que Argentina se consagró en mundiales.

Una nueva equipación que se incluye en una colección de 22 selecciones que participarán en el próximo Mundial de Fútbol. En el caso de nuestro país, reafirmando una idea de modernidad y alto rendimiento en resonancia con lo que representa un equipo campeón.

La camiseta estará disponible a la venta desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas en las versiones hincha y jugador. La primera tendrá un precio de 150 mil pesos, mientras que la segunda, con más tecnología, tendrá un valor de 220 mil pesos.