Search
Instagram Facebook Twitter
camiseta argentina
estreno

La Selección Argentina presentó su camiseta titular de cara al Mundial 2026

El conjunto nacional empieza a vivir la previa del Mundial y ahora quedará esperar a que estrenen esta nueva casaca

En las últimas horas, la Selección Argentina junto a la marca internacional Adidas presentaron la camiseta que utilizará el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi en el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de un tradicional modelo con las franjas verticales en celeste y blanco, aunque se suma un efecto degradé en color más oscuros que hacen referencia a camisetas con las que Argentina se consagró en mundiales.

Una nueva equipación que se incluye en una colección de 22 selecciones que participarán en el próximo Mundial de Fútbol. En el caso de nuestro país, reafirmando una idea de modernidad y alto rendimiento en resonancia con lo que representa un equipo campeón.

La camiseta estará disponible a la venta desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas en las versiones hincha y jugador. La primera tendrá un precio de 150 mil pesos, mientras que la segunda, con más tecnología, tendrá un valor de 220 mil pesos.

ETIQUETAS:

Mundial 2026Selección argentinacamiseta

+ Noticias

estreno

La Selección Argentina presentó su camiseta titular de cara al Mundial 2026

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Fuente de Aguas Danzantes: nuevos horarios y repertorio

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad lanza sus programas de verano para todas las edades

Por: Violeta Díaz Costa

No más Lyon

Independiente Rivadavia tiene nuevo sponsor para el 2026

Por: Agustin Zamora

diversidad

Tunuyán invita a las instituciones locales a ser parte del desfile por los 145 años del departamento

Por: Redacción NDI

oportunidad

Atención mendocinos: abrieron las inscripciones para el Servicio Penitenciario

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter