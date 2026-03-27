La Selección Argentina confirmó la dura lesión de Joaquín Panichelli, que lo deja sin Mundial

En la antesala del amistoso de este viernes por la noche con Mauritania, Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamentos que lo marginará de las canchas durante casi todo el año. Y así, el ex River se perderá el Mundial 2026.

La lesión se produjo durante un entrenamiento de la Selección en el predio de Ezeiza. Primero se informó oficialmente que había sufrido un “traumatismo” y que se haría estudios. Un rato después, el periodista Gastón Edul confirmó que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Panichelli ya había sufrido la misma lesión en la misma rodilla en julio del 2023, antes de su explosión en Mirandés, que le permitió ser vendido a Racing de Estrasburgo. En Francia estaba teniendo una gran temporada, con 20 goles en 39 partidos, ganándose así la chance de debutar en la Selección.

Pese a las incuestionables presencias de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Lionel Scaloni analizaba llevar otro centrodelantero al Mundial 2026. Y entre los que competían por meterse en la lista estaba Panichelli. El cordobés iba a tener la oportunidad de mostrarse en estos entrenamientos y amistosos. Pero lamentablemente para él, no jugará la Copa del Mundo.

En los próximos días, una vez que se le desinflame la zona, Panichelli deberá ser intervenido quirúrgicamente. Luego comenzará su período de rehabilitación. Actualmente, la recuperación de una rotura de ligamentos demanda alrededor de 8 meses, por lo que el futbolista de 23 años recién podría volver a jugar para noviembre o diciembre.