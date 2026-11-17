Este martes, la Selección argentina cerrará su 2026 cuando enfrente a Costa Rica en Córdoba, en lo que será el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El equipo de Lionel Scaloni buscará dejar atrás la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en un encuentro que tendrá varias modificaciones y marcará el regreso del Dibu Martínez al arco. El partido se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En la conferencia de prensa previa al partido, Scaloni confirmó que realizará cambios en la formación inicial que disputó el partido ante Uruguay. “Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo“, explicó sobre el regreso del arquero.

Además, el seleccionador también anticipó que habrá cuatro o cinco modificaciones, aunque aclaró que la decisión final dependerá del último entrenamiento.

Cabe resaltar que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados desde marzo de 2024, cuando Argentina se impuso por 3-1 en Los Ángeles. En aquella oportunidad marcaron Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Manfred Ugalde descontó para Costa Rica.

Así llegan Argentina y Costa Rica

La Albiceleste viene de perder 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo, mientras que Julián Álvarez marcó para Argentina. La caída cortó una racha de 2.793 días sin derrotas en partidos amistosos.

Pese al resultado adverso, Scaloni valoró el rendimiento de sus dirigidos y sostuvo que el equipo mantuvo su identidad. “El equipo hizo un buen partido, jugó a lo que venía jugando“, señaló. También explicó que los cambios realizados durante el entretiempo tuvieron como objetivo probar variantes.

Del otro lado, Costa Rica también llega después de una derrota: cayó 2-0 ante Ecuador, en el estadio Olímpico de Atahualpa. Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal, marcaron para el conjunto ecuatoriano. Sobre los Ticos, Scaloni destacó que se trata de un equipo que “tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien“, afirmó.

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A falta de confirmaciones, la Selección saldría a la cancha con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y José López.

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