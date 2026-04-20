La Secretaría de Discapacidad anunció modificaciones en el CUD

La Secretaría de Discapacidad anunció una serie de cambios en el proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de optimizar la atención y evitar demoras en las evaluaciones.

Uno de los puntos centrales es la finalización de la prórroga automática que se había otorgado a los certificados con vencimiento durante 2025. Esos documentos continuaron vigentes de manera excepcional, pero ahora deberán ser renovados a lo largo de 2026 para mantener los beneficios.

La medida no alcanza a quienes tenían el certificado vencido antes de ese período, ya que en esos casos el trámite debía haberse actualizado previamente.

Por su parte, SENADIS ha estipulado un proceso basado en la evaluación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Los requisitos generales incluyen:

Planillas Específicas: El solicitante debe descargar y completar formularios específicos según el tipo de discapacidad (visual, motora, intelectual, auditiva, visceral, etc.), los cuales deben estar firmados por un médico especialista.

El solicitante debe descargar y completar formularios específicos según el tipo de discapacidad (visual, motora, intelectual, auditiva, visceral, etc.), los cuales deben estar firmados por un médico especialista. Documentación de Identidad: DNI original y copia.

DNI original y copia. Informes Médicos Actualizados: Se exigen estudios complementarios con una antigüedad no mayor a 12 meses que respalden el diagnóstico.

Desde el organismo señalaron que la actualización busca ordenar la demanda, mejorar la calidad de las evaluaciones y asegurar que el sistema funcione de manera más ágil.

El Certificado Único de Discapacidad es una herramienta clave para acceder a derechos como cobertura integral en salud, transporte gratuito y distintas prestaciones sociales, por lo que mantenerlo vigente resulta fundamental.