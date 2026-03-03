La sangre llega al río: un concejal radical quiere acorralar al intendente de Guaymallén

El concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa (Movimiento Alfonsinista) presentó un pedido de informe para que el municipio responda una serie de consultas relacionadas a la presencia de efluentes cloacales en la zona de Los Corralitos.

“La existencia de residuos cloacales sin tratamiento adecuado constituye un riesgo cierto para la salud pública, pudiendo generar enfermedades de transmisión hídrica y proliferación de vectores”, dice el edil y agrega que “los efluentes cloacales contienen carga orgánica y agentes patógenos que requieren tratamiento específico conforme a normas ambientales y sanitarias vigentes”.

Miqueas Burgoa le pide explicaciones al Poder Ejecutivo que dirige Marcos Calvente y con quien está enfrentado después de la polémica por el caso de alcoholemia que lo dejó camino a una destitución. En aquel momento, el jefe comunal consideró que debía renunciar a la banca.

El concejal estima necesario saber “qué acciones concretas se han llevado a cabo desde la declaración de emergencia en la zona, qué organismos han intervenido y cuál es el plan de saneamiento proyectado”. Y para lo cual pide que se especifique fecha, marco normativo, organismos intervinientes, intervención de AYSAM, recursos asignados, resultados obtenidos y plazos previstos para la solución definitiva.

También le pide al municipio de Guaymallén que informe “acerca de las acciones sanitarias implementadas, incluyendo operativos de prevención, estudios epidemiológicos, protocolos aplicados, coordinación con el Ministerio de Salud e indicadores sanitarios relevados”. Y además, que se precisen las acciones ambientales encaradas, incluyendo monitoreos de calidad de agua y suelo, intervenciones técnicas en redes cloacales, obras ejecutadas o proyectadas por AYSAM, evaluaciones de impacto ambiental y plan integral de saneamiento.