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EN GENERAL ALVEAR

La sancarlina María Guadalupe Pérez Olmos es la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería

La representante de San Carlos presentó un proyecto denominado “Agua que da vida”, el cual apunta a concientizar sobre el uso eficiente y responsable del agua.

En el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se desarrolla en General Alvear hasta este domingo 10 de mayo, María Guadalupe Pérez Olmos, representante de San Carlos, fue elegida como nueva Embajadora Nacional de la Ganadería.

No provengo del ámbito rural, pero desde el primer momento me capacité y no dejo de aprender todos los días. En San Carlos somos defensores del agua, por eso en mi proyecto se busca reflejar que cada gota de agua vale. También busco remarcar la importancia del agua en la Ganadería”, expresó María Guadalupe tras su elección.

En ese marco, cabe destacar que la sancarlina presentó un proyecto denominado “Agua que da vida”, una iniciativa orientada a concientizar sobre el uso eficiente y responsable del agua mediante herramientas de información en escuelas e instituciones.

Según informaron desde la organización, las representantes departamentales fueron evaluadas en distintos aspectos, entre ellos conocimientos sobre ganadería, tradición, danzas folclóricas, el rol actual de la mujer y los proyectos comunitarios presentados.

La fiesta continuará durante todo el fin de semana en General Alvear con una agenda de actividades vinculadas al sector ganadero y propuestas artísticas.

Quién es María Guadalupe Pérez Olmos

La flamante Embajadora Nacional de la Ganadería tiene 25 años y está a dos materias de recibirse de abogada. La representante de San Carlos, que presentó el proyecto “Agua que da vida” recibió los atributos durante la tercera noche de peña y se convirtió en la máxima representante de una de las celebraciones más importantes del sur mendocino: la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

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