La respuesta de Andrés Lombardi, tras la denuncia por el conflicto por una banca en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, se refirió a la denuncia penal presentada en su contra por la dirigente del PRO María Belén Castillo, vinculada a la situación de la banca de la diputada suspendida Janina Ortiz. Sobre esta última mujer la Justicia la investiga por coacciones, y la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por presunto fraude a la administración pública.

Lombardi señaló que tomó conocimiento de la presentación judicial durante la jornada de este martes y afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, recordó que hace más de dos años la Cámara de Diputados decidió, con el respaldo de más de los dos tercios de los votos, la suspensión de Ortiz por inhabilidad moral, en función de las investigaciones judiciales en curso.

“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó.

Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora.

“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.

Finalmente, el titular de la Cámara remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que la medida adoptada oportunamente permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite.