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Boletín Oficial

La resolución clave del Gobierno sobre las máquinas de cobro en los colectivos de Mendoza

La normativa dispone que todas las unidades afectadas al servicio público deberán tener sus máquinas validadoras instaladas exclusivamente en la parte delantera.

En una medida que busca mejorar el control del pago del pasaje, la Resolución 346, publicada este martes en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos obligatorios para la ubicación de las máquinas de cobro en los colectivos del Gran Mendoza.

La normativa dispone que todas las unidades afectadas al servicio público deberán tener sus máquinas validadoras instaladas exclusivamente en la parte delantera, justo frente a la puerta de ascenso y bajo la supervisión directa del conductor.

Según los considerandos de la resolución, esta centralización del flujo de pasajeros persigue tres objetivos principales:

  1. Agilidad: Evitar demoras en el pasillo al momento de subir.
  2. Visibilidad: Permitir que el chofer pueda asistir al pasajero ante errores técnicos de la tarjeta de forma inmediata.
  3. Control: Garantizar que la validación del boleto sea efectiva y visible para evitar la evasión de la tarifa.

Plazos y sanciones

La resolución es taxativa en dos puntos clave:

  • Plazo de adecuación: Las empresas cuentan con 40 días corridos para reubicar los equipos en aquellas unidades que no cumplan con la norma.
  • Mantenimiento: El costo de operatividad de las máquinas, concentradores y dispositivos de control para inspectores sigue corriendo por cuenta exclusiva del concesionario.

El incumplimiento de esta disposición no pasará inadvertido. La autoridad de aplicación advirtió que se aplicarán sanciones severas basadas en la Ley N° 9086 (Ley de Movilidad) y los pliegos de licitación vigentes, que podrían derivar en multas económicas para las líneas que no normalicen la ubicación de sus dispositivos.

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