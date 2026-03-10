La reina de San Carlos recorrerá el departamento para encontrarse con los vecinos

Tras su participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia, realizada en el Teatro Griego Frank Romero Day, la Reina Departamental 2026, Virginia Gómez Coronel, junto a su corte vendimial, iniciará este miércoles 11 de marzo una recorrida por los distritos de San Carlos para compartir un encuentro con vecinos y vecinas del departamento.

Desde la Municipalidad de San Carlos expresaron el orgullo por la representación de Virginia, quien llevó en alto el nombre del departamento durante las actividades vendimiales, demostrando compromiso, carisma y un profundo amor por las tradiciones.

La actividad comenzará a partir de las 17 horas en Pareditas y continuará por Chilecito, Eugenio Bustos, Villa Chacón y La Consulta, finalizando en la Villa Cabecera de San Carlos.

Durante el recorrido, la soberana departamental y su corte saludarán a la comunidad, compartiendo con los sancarlinos este momento especial del calendario vendimial.

La Municipalidad de San Carlos invita a todos los vecinos a acercarse y participar del saludo a la Reina Departamental y su corte en cada uno de los distritos que formarán parte de la visita.