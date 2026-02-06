Search
Última hora- Virginia Gómez, representante de Villa San Carlos, es la nueva Reina Departamental
REPUDIABLE

La Reina de la Vendimia de San Carlos fue objeto de burlas de periodistas y recibió una catarata de muestras de apoyo

El episodio se desató luego de que conductores de un programa radial se burlaran de respuestas de la soberana sancarlina, lo que motivó comunicados de repudio y respaldo por parte de reinas y virreinas, instituciones vendimiales y usuarios en redes sociales.

El bullying se vuelve a hacer presente en la agenda vendimial. Tan sólo unas horas después de que Virginia Gómez Coronel -reina de San Carlos– denunciara que sufrió hostigamiento durante los primeros meses de mandato, la soberana volvió a ser el centro de un episodio que generó revuelo.

La situación se disparó luego de que en un programa de Radio Nihuil los periodistas del ciclo se mofaran de las respuestas que la sancarlina dio en un programa del mismo grupo multimedia, el cual aún no salió al aire. Paradójicamente, la denuncia sobre bullying que recientemente había hecho Gómez fue realizada justamente la misma emisora radial que este jueves la usó como blanco de burlas.

Un mal cada vez más presente: la Reina de la Vendimia de San Carlos contó que fue víctima de bullying durante su reinado

Ante esta situación, Gómez Coronel comenzó a recibir una catarata de señales de apoyo. Una de las primeras expresiones llegó mediante un comunicado firmado por reinas y virreinas nacionales -tanto vigentes como de mandato cumplido-, en el cual apuntan directamente al programa radial por el trato hacia la soberana sancarlina. “La cobertura innecesaria y vergonzosa vulneró su integridad personal y desconoce el respeto que merece como representante cultural y social“, arremete el escrito.

En ese sentido, el comunicado señala que “parece de locos en pleno 2026 tener que aclarar que las reinas vendimiales no son figuras para el escenario ni el entretenimiento, sino jóvenes que asumen un rol de representación de la vendimia, turismo y cultura mendocina con compromiso y responsabilidad“.

La situación que le tocó vivir a Virginia Gómez Coronel hizo que las soberanas pongan el grito en el cielo e interpelen a la prensa: “Exigimos un trato digno y profesional por parte de los medios, como así también llamamos a la reflexión sobre el rol de los mismos en la construcción de discursos respetuosos y responsables. Solicitamos una revisión crítica y un mayor compromiso ético en futuras coberturas, priorizando no solo el respeto y la dignidad, sino que exigimos que las entrevistas se centren en temas de incumbencia para las representantes vendimiales y no se utilicen como un juego barato o burla solo para sacar un recorte o nota de color“.

Otra de las tantas muestras de apoyo que recibió la reina sancarlina fue justamente de la Comisión de Reinas Vendimiales de San Carlos, que también emitió un comunicado a través de su perfil en Instagram.

¿En qué momento empezamos a exigir la “excelencia” como condición para ser respetadas? ¿En qué punto la belleza (definida por miradas ajenas) pasó a valer más que la calidad humana?“, cuestiona el posteo, el cual muestra una foto de varias soberanas de mandato cumplido de San Carlos.

Hoy queremos alzar la voz para defender algo simple, pero profundo: el valor de ser quien una es“, resalta el texto publicado, que además destaca que Virginia representa “a muchas mujeres genuinas, sencillas, con historia, con valores, con una forma de ser que no responde a moldes ni estereotipos“.

El comunicado pone de manifiesto la necesidad “más empatía y menos crueldad; más respeto y menos burlas; más humanidad y menos juicio“, y concluye señalando que “defender lo humano también es hacer Vendimia“.

La Comisión de Reinas Vendimiales de San Carlos mostró su apoyo a Virginia Gómez Coronel (Foto: Instagram @sancarlos.corev).

Por su parte, la Corte departamental de San Carlos también mostró abiertamente su apoyo a Virginia. A través de un comunicado, Virreina departamental, Embajadora de la Ganadería, Reina de La Celia y Reina de Chacón mostraron su repudio hacia los comentarios vertidos en el programa radial.

La violencia y la falta de profesionalismo por parte de este tipo de periodismo es preocupante y no está a la altura de lo que realmente es Vendimia“, reza el texto difundido en redes.

Lejos de circunscribirse al ámbito vendimial o de la “realeza” mendocina, la joven sancarlina también fue fuertemente respaldada en redes sociales, donde cientos de usuarios se solidarizaron con Virginia y mostraron su repudio al grupo de periodistas que se burló de ella.

REPUDIABLE

