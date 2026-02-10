La reforma laboral bajo la lupa: especialistas alertaron sobre los derechos en riesgo

En una audiencia internacional realizada en la Cámara de Diputados, especialistas en Derecho del Trabajo, jueces y representantes sindicales alertaron sobre los riesgos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El encuentro contó con exposiciones de expertos de América Latina y Europa.

Al abrir la lista de oradores, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, cuestionó la iniciativa oficial y pidió a los legisladores que “reflexionen sobre un proyecto que fue llamado de modernización laboral, pero que deroga la ley de teletrabajo, una de las más modernas del país”. También criticó que no se modifique la ley de jornada laboral, que establece una semana de 48 horas, mientras en el mundo se discute la reducción del tiempo de trabajo.

Cremonte advirtió además que la reforma implicaría un retroceso en el derecho colectivo del trabajo y una restricción del derecho a huelga, en contradicción con la legislación internacional, la OIT y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Por su parte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa, sostuvo que la propuesta contiene 160 disposiciones contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales. También cuestionó la falta de transparencia en el texto que se debatirá en el Senado y recordó que la Corte Interamericana exige un ámbito tripartito con participación de los trabajadores. Por ello, pidió que no se trate en sesiones extraordinarias.

Pompa también citó un informe de la OIT sobre reformas en 63 países y afirmó que ninguna reforma que redujo derechos logró aumentar el empleo, sino que favoreció la concentración de riqueza.

Desde España, el diputado Vidal Aragonés recordó que la contrarreforma laboral de 2012 provocó pérdida de empleo, flexibilización de la jornada y reducción de indemnizaciones, con un 26% de desempleo.

En tanto, el dirigente sindical Marcelo Distéfano señaló que la modernización del derecho laboral debería ampliar derechos a sectores sin cobertura, como trabajadores de plataformas. La vicepresidenta de IndrustriALL Global Union, María Soledad Calle, advirtió que la reforma incluye una reforma previsional encubierta que podría afectar el financiamiento del ANSES.

Por último, el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, afirmó que la reforma perjudicaría a trabajadores formales, informales y pymes, y advirtió sobre posibles cambios en el sistema de seguridad social y obras sociales sindicales.

Durante el encuentro organizado por los diputados Myriam Bregman (FIT) y Sergio Palazzo (UxP) —con el acompañamiento de Nicolás del Caño, Francisco Manrique y Romina del Plá—, especialistas de Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador y Francia expusieron experiencias comparadas y señalaron efectos como caída salarial, informalidad, desempleo y deterioro de la calidad de vida.

Mientras el congreso se prepara para debatir el proyecto, en Mendoza distintos gremios convocan a movilizarse a este miércoles 11 de febrero.