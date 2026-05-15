La receta electrónica ya se puede consultar desde la app Mi Argentina

El Gobierno nacional incorporó la receta electrónica a la aplicación Mi Argentina, una medida que permitirá a los usuarios consultar desde el celular las prescripciones médicas digitales emitidas en todo el país.

La nueva funcionalidad fue desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación y permitirá visualizar recetas emitidas durante los últimos 60 días a través de plataformas habilitadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

De esta manera, el sistema sanitario suma un nuevo paso en el proceso de digitalización e interoperabilidad, integrando en una sola plataforma información médica que hasta ahora se encontraba dispersa entre distintos sistemas y aplicaciones.

Cómo funciona la receta electrónica en Mi Argentina

El sistema utiliza la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que permite localizar cada prescripción de manera precisa y segura. La receta queda vinculada al CUIL del paciente, lo que posibilita su consulta directamente desde la aplicación oficial.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, el nuevo esquema apunta a mejorar la trazabilidad, seguridad y accesibilidad de las recetas médicas digitales, además de facilitar los trámites vinculados al sistema de salud.

La receta electrónica es obligatoria en Argentina desde enero de 2025 para la prescripción de medicamentos, mientras que posteriormente el sistema se amplió a estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos.

Paso a paso: cómo habilitar la opción

Para poder visualizar las recetas electrónicas desde el celular, los usuarios deben habilitar previamente el servicio dentro de la aplicación Mi Argentina.

Los pasos son:

Ingresar a “Suscribir servicios”.

Entrar a la sección “Salud”.

Buscar la opción “Recetas electrónicas”.

Hacer clic en “Agregar”.

Luego seleccionar “Adherir servicio”.

Una vez completado el proceso, la opción aparecerá dentro de la sección Salud de la aplicación y permitirá consultar las recetas emitidas.

Seguridad y protección de datos

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que el sistema fue desarrollado bajo estándares internacionales de interoperabilidad y seguridad informática.

La plataforma funciona mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad que buscan garantizar la confidencialidad e integridad de la información médica. Según indicaron oficialmente, solamente el titular de la receta puede acceder a sus prescripciones digitales.

El desarrollo fue realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en el marco del proceso de modernización digital del sistema sanitario argentino.