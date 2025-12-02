La recaudación de ARCA cayó por cuarto mes consecutivo

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en noviembre la recaudación tributaria fue de $15,6 billones, lo que representa una caída en términos reales del 8,7% interanual. Fue el cuarto mes consecutivo con números a la baja.

Este descenso, según se explicó desde el organismo, estuvo afectado principalmente por la quita temporal de retenciones al sector agropecuario.

ARCA explicó que la variación interanual continúa impactada por la “alta base de comparación” del año pasado, cuando se registraron ingresos extraordinarios. En la misma línea, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostuvo que, sin considerar los tributos asociados al comercio exterior, la caída real habría sido del 3,6%.

Si se hace un a discriminación por impuesto, la mayor baja correspondió a los derechos de exportación -sin incluir la eliminación del impuesto PAIS- que habrían retrocedido 69% real interanual, debido a la eliminación temporal de cargas para el agro. Le siguieron Bienes Personales, con una caída real del 64%, e impuestos internos, que habrían descendido 12,6% por la alta base de comparación de noviembre de 2024 y por reducciones de alícuotas.

El titular del IARAF, Nadin Argañaraz, detalló que sólo los Derechos de Importación (21,7%) y el Impuesto a los Combustibles (17,2%) habrían mostrado aumentos reales, impulsados por mayor volumen en el primer caso y por el ajuste del valor del tributo en el segundo. “Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en noviembre”, señaló.

El IVA, principal impuesto del sistema, habría registrado una baja real del 2,2% interanual, al tiempo que los aportes y contribuciones de la seguridad social —el segundo tributo con mayor participación— habrían descendido 1% real. ARCA destacó además una devolución negativa (ingreso) de $141.000 millones registrada durante el mes.

Entre enero y noviembre, la recaudación acumuló $166.581.948 millones, con un incremento nominal del 40,8%. Según Argañaraz, ese período habría cerrado con una caída real del 1%. Desde enero, los tributos con mayores retrocesos fueron Bienes Personales (-35%), Derechos de Exportación (-12,4%) e Impuestos Internos coparticipados (-10,3%), mientras que los mayores aumentos se observaron en Impuestos a los Combustibles (49,8%), Derechos de Importación (23,2%) y Seguridad Social (15,3%).