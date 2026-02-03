La realeza también cobra: ¿cuánto ganan las reinas de la Vendimia?

En una época marcada por las vendimias departamentales, y con los actos centrales a la vuelta de la esquina, la figura de las reinas toma cada vez un papel más importante en la agenda de todos los mendocinos. Con el correr de los años, pasaron de ser simplemente la imagen de las celebraciones a ocupar un rol preponderante, ya que cumplen funciones de embajadoras de Mendoza en el mundo. En ese marco, con cada vez más responsabilidades a sus espaldas, sus actividades pasaron a ser remuneradas. Pero, ¿cuánto cobran?

En los casos de la reina y la virreina nacional de la Fiesta Nacional de la Vendimia, perciben un salario mensual otorgado por el Gobierno de Mendoza durante todo su año de mandato. En ese marco, sus haberes están equiparados a las categorías 08 y 10 de la Administración Pública central, sin antigüedad ni premios adicionales, y oscilan actualmente entre los 750.000 y 800.000 pesos.

Durante su período de mandato, ambas soberanas cumplen funciones de representación institucional de la cultura, el turismo y la industria vitivinícola a nivel provincial, nacional e internacional. Entre sus tareas se incluyen la promoción del vino mendocino, la participación en actos oficiales y la conducción de proyectos sociales y comunitarios, generalmente vinculados a inclusión, educación, salud o bienestar social.

Sin embargo, la situación es distinta en el caso de las reinas de los 18 departamentos, donde no existe un criterio unificado, ya que cada municipio define el esquema de remuneración mediante decretos propios. De este modo, algunas soberanas reciben honorarios a través del Concejo Deliberante, otras son incorporadas como personal municipal temporario y, en algunos casos, se otorgan pagos en concepto de premios. Cabe resaltar que desde hace tres años todas las reinas departamentales perciben algún tipo de remuneración económica, dejando atrás la etapa en la que el su función era ad honorem.

Es así que, por ejemplo -y para citar algunos casos-, en Godoy Cruz únicamente la reina departamental percibe un sueldo mensual mediante un contrato municipal; en la Ciudad de Mendoza, la reina recibe un salario mensual, mientras que la virreina cobra por única vez al momento de ser electa, además está la situación de las ocho primeras princesas, que reciben un premio único.

Un caso particular se da en Lavalle, donde la reina departamental percibe un sueldo y es incorporada a la planta temporaria del municipio durante su mandato, mientras que la remuneración de la virreina no está estipulada.

En Las Heras, la reina percibe un monto basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil, mientras que la virreina cobra un salario menor. En ese departamento, las soberanas son consideradas representantes del patrimonio inmaterial y deben cumplir con asistencia obligatoria a eventos institucionales, tareas protocolares y acciones de promoción turística y sociocultural. Para el ciclo 2026, se incorporará la posibilidad de optar entre una prestación mínima o una carga horaria ampliada con funciones en áreas como Turismo o Protocolo.

Cabe destacar que en todos los casos, las reinas departamentales actúan como embajadoras culturales y turísticas de sus localidades, representando la identidad de cada departamento durante un año y participando activamente en iniciativas sociales y comunitarias.