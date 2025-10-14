La reacción de Cristina Fernández tras el almuerzo Milei-Trump en la Casa Blanca

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser protagonista del debate político nacional luego de publicar un mensaje en X (antes Twitter) en el que destacó una de las frases más comentadas del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Washington.

“Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la exmandataria, en referencia a la advertencia de Trump durante el almuerzo oficial entre ambas comitivas en la Casa Blanca.

El mensaje de Cristina llegó horas después de que el presidente estadounidense ofreciera un respaldo condicionado al gobierno libertario, al afirmar que “si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”. La declaración generó revuelo en el ámbito político local, ya que Trump vinculó explícitamente la asistencia financiera y económica otorgada por Washington con el resultado de los comicios legislativos de 2027.

Durante el encuentro, Trump aseguró que “la victoria es muy importante” y agregó que “si Milei no gana, la persona que lo reemplace será un comunista de extrema izquierda, responsable de llevar al país a este problema”. También reiteró que su gobierno apoya a Argentina “por razones ideológicas”, colocándola junto a El Salvador y Costa Rica como sus aliados en América del Sur.

Por su parte, Javier Milei agradeció públicamente a Trump y al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por el respaldo financiero recibido. “Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario Bessent para ayudar a superar el problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos”, expresó el mandatario argentino.

Sin embargo, el énfasis de Trump en el componente político del apoyo y su frase de advertencia abrieron un nuevo frente de debate. Mientras el Gobierno nacional celebró el acercamiento como un símbolo de confianza internacional, la oposición interpretó el mensaje como una injerencia en los asuntos internos del país.