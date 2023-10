La razón por la que algunos jubilados no cobraron el bono prometido por Massa

En medio del despliegue del calendario de pagos de octubre para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, surge una incógnita para algunos: la ausencia del bono extraordinario de $37,000. A medida que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) despliega su programa de pagos este mes, es esencial entender por qué algunos jubilados y pensionados se encuentran fuera de la lista de los beneficiarios de este generoso bono.

Imagen Ilustrativa

¿Por qué algunos jubilados no reciben el bono de $37,000 en octubre?

La respuesta radica en una serie de criterios definidos por Anses. Los beneficiarios que reciben hasta $174,919 están programados para recibir este bono. Esto incluye a quienes cobran jubilaciones hasta ese monto, así como a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a aquellos que tienen Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez. Además, las madres de siete hijos que reciben pensiones también están incluidas en esta categoría.

¿Y qué pasa con el bono de $15,000 de PAMI?

El bono de $15,000 destinado a los afiliados a PAMI, como parte del Programa Alimentario, también se despliega este mes. Este bono es automático para aquellos jubilados y pensionados que están afiliados a PAMI. No obstante, aquellos que no forman parte de esta obra social no recibirán este beneficio adicional.

El tope del haber: Una razón clave

El límite del bono se establece en $174,919. Esto significa que los beneficiarios que cobran más de esta cifra, ya sea a través de una jubilación o una pensión, no recibirán el bono de $37,000. También, si el total de su jubilación y pensión supera la cifra del haber mínimo, que es actualmente de $87,459,46, no tendrán acceso a este bono adicional.

Calendario de pagos en octubre:

Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de octubre DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de octubre DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de octubre DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de octubre DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 9 de octubre DNI terminados en 1: martes 10 de octubre DNI terminados en 2: miércoles 11 de octubre DNI terminados en 3: jueves 12 de octubre DNI terminados en 4: martes 17 de octubre (viernes 13 y lunes 16 son feriados) DNI terminados en 5: miércoles 18 de octubre DNI terminados en 6: jueves 19 de octubre DNI terminados en 7: viernes 20 de octubre DNI terminados en 8: lunes 23 de octubre DNI terminados en 9: martes 24 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubre DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de octubre DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de octubre



Es fundamental que los jubilados y pensionados consulten el calendario de pagos correspondiente a su DNI para asegurar que están recibiendo los beneficios adecuados, dado los criterios establecidos por Anses para la distribución del bono en octubre.