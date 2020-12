Una vez más, la Real Academia Española (RAE) calificó como «innecesario» la utilización del lenguaje inclusivo, tras una consulta que realizó una usuaria a través de Twitter bajo el hashtag #dudaRAE, el canal en el que la institución recibe preguntas sobre la lengua.

«¿Decir chiques o todes a cambio de chicos y todas es un idiotismo?», preguntó una usuaria vía Twitter, a lo que la cuenta @RAEinforma respondió: «El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género»

Reacia a las transformaciones gramaticales, la Real Academia Española suele manifestarse en contra de estas formas cada vez más extendidas en las hablas populares, aunque, como sostuvo hace un tiempo su director Santiago Muñoz Machado, la RAE no «está cerrada» a esas aperturas cuando «sean razonables, no lesionen el idioma y mantengan su belleza y sobre todo su economía».



Como recordó el diario ABC de España, no es la primera vez que la RAE responde a estas consultas, como esa pregunta graciosa que agitó las redes por lo provocativo del cuestionamiento: «¿Qué pasa con adjetivos como “feliz” cuando se usa el inclusivo plural? ¿”Lxs chicxs están felices” o “Lxs chicxs están felicxs”?», preguntaron.

Y la RAE respondió como un mantra, casi igual a la consulta sobre «chiques» y todes»: «El uso de la ‘x’ como supuesta marca de gén. inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable; el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de gén: ‘Los chicos están felices'».