La próxima semana todos los bancos cerrarán por 24 horas: cuándo será y qué servicios seguirán activos

Este jueves 6 de noviembre, no habrá atención en ninguna sucursal bancaria del país. La medida alcanza a todas las entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, debido a la conmemoración del Día del Bancario, una fecha que se celebra desde 1924 y que tiene carácter de feriado para los trabajadores del sector financiero.

Durante toda la jornada, los trámites que requieran intervención presencial deberán reprogramarse para el siguiente día hábil. Sin embargo, los canales digitales y automáticos seguirán funcionando con normalidad: el homebanking, las apps móviles, los cajeros automáticos y los comercios habilitados para retiro de efectivo estarán disponibles para pagos, transferencias, consultas y extracciones.

Además, las operaciones con vencimiento el 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al día hábil siguiente, sin generar penalidades ni intereses. Desde las entidades recomiendan anticipar gestiones presenciales y movimientos en efectivo para evitar contratiempos.

El Día del Bancario recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector desde el 6 de noviembre de 1924. También homenajea las primeras luchas laborales, como la huelga del 19 de abril de 1919, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que marcó el inicio de los reclamos por mejores condiciones laborales.

Como parte de la celebración, el personal bancario recibe un bono especial, que este año asciende a $1.708.032,46, según la última actualización salarial del gremio. Una cifra que refleja no solo el reconocimiento económico, sino también el peso histórico de esta jornada para el sector.