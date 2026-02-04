La próxima semana, Diputados busca avanzar con el Régimen Penal Juvenil

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo jueves 12 de febrero y buscar la sanción del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, tras un acuerdo político alcanzado entre oficialismo y sectores de la oposición.

Según se acordó en el ámbito parlamentario, un día antes de la sesión, el miércoles, se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, con el objetivo de firmar el dictamen que habilite el tratamiento en el recinto. El despacho previo había perdido estado parlamentario, por lo que el trámite formal debe iniciarse nuevamente.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratar el proyecto en la sesión convocada para el jueves. El legislador explicó que la edad de 14 años fue el resultado de un consenso político alcanzado el año pasado entre el oficialismo y distintos bloques opositores.

Ritondo formuló estas declaraciones tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a representantes de los distintos bloques parlamentarios, donde se terminó de definir la estrategia legislativa para avanzar con la iniciativa.

El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que los 14 años será la edad mínima de punibilidad y fija una condena máxima de 15 años únicamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de la libertad quedará definida como un último recurso, priorizando la aplicación de penas alternativas.

Entre esas alternativas se incluyen la amonestación, tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y restricciones para conducir vehículos. Estas medidas podrán aplicarse en delitos con penas de hasta 3 años, o hasta 10 años si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y previa escucha de la víctima.

El proyecto también contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el derecho a la educación, la atención médica y el tratamiento de adicciones. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y quedará prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores.

Además, se incorporan medidas complementarias como programas educativos, formación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y controles sobre el consumo de alcohol y estupefacientes. El cumplimiento será supervisado por un profesional especializado designado por el juez, mientras que los casos de salud mental, consumo problemático o violencia familiar tendrán intervenciones específicas con seguimiento judicial.