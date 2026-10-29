La Provincia renueva su agenda cultural con espectáculos y propuestas para todos los gustos

Mendoza ofrece una nueva agenda de actividades culturales para quienes quieran disfrutar de la música, el teatro, la danza y las artes visuales. La programación, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, incluye propuestas en diferentes salas y espacios de la provincia, además de exposiciones que continúan abiertas al público.

Agenda cultural para este fin de semana:

Viernes 30 de octubre

Taller de tango y milonga

De 16 a 19 h. El taller es gratuito y está destinado a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza).

Recorrido guiado por la muestra «Lo íntimo de lo humano»

16 h. Artes visuales. La artista Magdalena Benegas realizará un recorrido guiado por su muestra «Lo íntimo de lo humano».

Entrada gratuita.

ECA Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza).

Encuentro de voces

21 h. Sin Etiqueta presenta «Encuentro de voces».

Entrada general: $5.000 por Entradaweb.com.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Sábado 31 de octubre

Dionisias Wine Fair “Vino en Primavera”

18.30 h. Dionisias Wine Fair “Vino en Primavera”.

Degustación de más de 70 etiquetas de vinos, espumantes, destilados y vermut de autor.

Paseo de productoras.

Aceites de oliva, dulces, conservas, chocolates, joyas, telas intervenidas, sombreros, copas, cueros y más.

Sorteo de un picnic para dos personas en Bodega Susana Balbo.

Preventa promocional: 2×1 hasta agotar cupo, solo por transferencia bancaria. Consultar por correo electrónico a dionisiaswf@gmail.com o por Instagram a @dionisiaswinefair.

El seguro del copón de cristal se abona en el lugar y tiene un valor de $6.000. El pago es únicamente en efectivo y el monto se devuelve al retornar la copa.

Entradas disponibles por Entradaweb.com.

Apoyan este evento: Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo, Municipalidad de Luján de Cuyo, Museo Fader, Cristalería Volf y Agua Villavicencio.

Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader (San Martín 3651, Luján de Cuyo).

El sueño de los elefantes

19 y 21 h. Cuerpo Adentro es una nueva propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes.

Integrantes: Alejo Duek, Matías Tozzola, María Sepúlveda, Paco Cabral, Manuel Vidal, Manuel Ignacio Rodríguez Riva y Hernán Grasso.

Entradaweb.com.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Jorge Rojas piano & voz

21 h. Música. Jorge Rojas piano & voz.

Artista invitado: Román Ramonda, responsable de acompañar en piano este recorrido musical con arreglos concebidos para el espectáculo.

Entradas disponibles por EntradaWeb.com.

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

Ventanas de artes escénicas

21 h. Ventanas de artes escénicas. Espectacular espectáculo.

Entrada anticipada (hasta el 30/10 inclusive): $6.000. Entrada general: $8.000 por Entradaweb.com.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Espectacular Espectáculo

21 h. Entre risas y destrezas, Rudy conduce a todo el público hacia la diversión y el asombro.

El espectáculo comienza con la interacción directa con el público, buscando generar una relación cómplice entre Rudy y los espectadores. Para esto, se utilizarán distintos elementos cotidianos con los que, a través de la manipulación y el humor, se genera un juego donde los ganadores son el asombro, la risa y los aplausos.

Malabares con cigar box, manipulación, lanzamientos y equilibrios, todo al ritmo de la música. Desde una valija se despliega un sinfín de cajas que dan lugar a diferentes gags, apiladas y puestas en equilibrio de tal manera que el público quedará maravillado. Luego, un espectador colabora junto a Rudy para armar una gran torre y realizar el último gran equilibrio con el total de las cajas.

Al compás de la música clásica, las esferas de cristal recorrerán todo el espacio girando, subiendo, bajando y flotando. Un momento mágico para relajar la vista y entregarse al disfrute de los sentidos. Un sombrero toma vida y, luego de dominarlo, con la colaboración de dos niños se logrará el equilibrio en un raro rodado.

El Hombre Globo: un globo gigante y un hombre. Una gran rutina pocas veces vista, acompañada de los ritmos más desopilantes; una performance peculiarmente original que hará delirar de risa a los presentes.

Entrada anticipada (hasta el 30/10 inclusive): $6.000. Entrada general: $8.000 por EntradaWeb.com.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Domingo 1 de noviembre

El sueño de los elefantes

16.30 y 18.30 h. Cuerpo Adentro es una nueva propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes.

Entradaweb.com.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Gente del Sur

21 h. Gente del Sur, el trío formado por Ini Ceverino (voz y tumbadoras), Federico Chavero (guitarra, bajo y voz) y Ricardo Vaccari (percusión y voz), celebra sus 20 años de trayectoria en un concierto único junto al reconocido dúo de Daniel Maza y Hernán Jacinto.

Entradas por Entradaweb.com.

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).