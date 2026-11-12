Mendoza registró una considerable diferencia con respecto el 2,2% de la inflación nacional

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) publicó este jueves la inflación del mes octubre, tanto en Argentina, como en Mendoza, con una llamativa diferencia.
La provincia registró un 1,6%, menos que la registrada a nivel nacional que marcó 2,2%. La tendencia de ser menor que la genera se repitió en septiembre cuando la provincia tuvo un aumento de 1,7% contra 1,9% general, según el Indec.
El rubro que más aumentó durante el pasado mes fue Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,2%). Le siguieron; Alimentos y bebidas y Atención médica y gastos para la salud, ambos con un crecimiento del 1,8%.
Por debajo del promedio general se ubicaron Transporte y comunicaciones (1,7%); Esparcimiento (1,6%); y Otros bienes y servicios (1,3%). En tanto, los menores aumentos se registraron en Vivienda y servicios básicos, con el 0,8%; Educación, con el 0,4%; e Indumentaria, que creció solamente 0,3%..