Mendoza registró una considerable diferencia con respecto el 2,2% de la inflación nacional

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) publicó este jueves la inflación del mes octubre, tanto en Argentina, como en Mendoza, con una llamativa diferencia.

La provincia registró un 1,6%, menos que la registrada a nivel nacional que marcó 2,2%. La tendencia de ser menor que la genera se repitió en septiembre cuando la provincia tuvo un aumento de 1,7% contra 1,9% general, según el Indec.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT pic.twitter.com/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

El rubro que más aumentó durante el pasado mes fue Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,2%). Le siguieron; Alimentos y bebidas y Atención médica y gastos para la salud, ambos con un crecimiento del 1,8%.

Por debajo del promedio general se ubicaron Transporte y comunicaciones (1,7%); Esparcimiento (1,6%); y Otros bienes y servicios (1,3%). En tanto, los menores aumentos se registraron en Vivienda y servicios básicos, con el 0,8%; Educación, con el 0,4%; e Indumentaria, que creció solamente 0,3%..