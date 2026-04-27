Search
Instagram Facebook Twitter
simulacro-de-sismo-godoy-cruz-2
educación

La provincia dio luz verde a la realización de simulacros de tiroteo en las escuelas

Mendoza implementará simulacros en escuelas ante situaciones extremas como tiradores activos y crisis en curso.

La provincia avanzará con simulacros en establecimientos educativos durante el segundo semestre, en el marco de un nuevo protocolo para emergencias. La iniciativa, impulsada por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) junto a la Dirección General de Escuelas, contempla ejercicios en distintas regiones (Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza) para entrenar respuestas ante situaciones críticas.

El jefe de la FOE, Javier Ortiz, explicó a medios radiales de Mendoza que “los simulacros son fundamentales para mejorar la capacidad de reacción” y que se realizarán de manera aleatoria según cada institución (incluyendo escenarios como amenazas, agresores armados o crisis en curso). La guía establece procedimientos concretos para actuar frente a distintos episodios que pueden desarrollarse dentro del ámbito escolar.

El protocolo llega como complemento a normativas previas que abordaban la presencia de armas o amenazas, pero sin detallar cómo responder ante un ataque en desarrollo. En ese sentido, desde la FOE remarcan que el foco está puesto en “qué hacer en el momento exacto de la crisis” (no solo en la prevención o detección previa). El documento fue elaborado tras dos años de trabajo conjunto con áreas de Educación, Salud y el Ministerio Público Fiscal.

Entre las acciones principales que se enseñarán, se destacan tres ejes: escapar del peligro buscando una salida segura, ocultarse y bloquear accesos, y como último recurso generar distracciones para facilitar la huida. “El objetivo es salvar vidas y no omitir ningún escenario posible”, sostuvo Ortiz (anticipando cuestionamientos sobre la dureza de los ejercicios).

El modelo toma como referencia experiencias internacionales que surgieron tras episodios como el ataque en la escuela Columbine en Estados Unidos, un hecho que marcó un antes y un después en la gestión de crisis escolares. La implementación de estos simulacros en Mendoza abre un nuevo debate sobre cómo preparar a estudiantes y docentes ante situaciones extremas sin generar temor, en un contexto donde la prevención empieza a ocupar un lugar central en la agenda educativa.

ETIQUETAS:

tiroteosMendozaescuelassimulacroamenazas

+ Noticias

educación

La provincia dio luz verde a la realización de simulacros de tiroteo en las escuelas

Por: Redacción NDI

Vista Flores

Sobrevivieron al botulismo y contaron cómo lograron volver a casa en Tunuyán tras seis meses internados

Por: Redacción NDI

rugir de los motores

San Carlos recibirá la 3° fecha del Campeonato Provincial de Karting sobre Tierra

Por: Redacción NDI

controles

San Carlos realizará un relevamiento territorial para entregar los certificados de Vivienda Social

Por: Redacción NDI

formación

Abrieron las inscripciones para la licenciatura virtual del Instituto de Seguridad Pública

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Operativo especial de “La Garrafa en tu Barrio” por el feriado del 1 de mayo

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter