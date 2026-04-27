La provincia dio luz verde a la realización de simulacros de tiroteo en las escuelas

La provincia avanzará con simulacros en establecimientos educativos durante el segundo semestre, en el marco de un nuevo protocolo para emergencias. La iniciativa, impulsada por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) junto a la Dirección General de Escuelas, contempla ejercicios en distintas regiones (Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza) para entrenar respuestas ante situaciones críticas.

El jefe de la FOE, Javier Ortiz, explicó a medios radiales de Mendoza que “los simulacros son fundamentales para mejorar la capacidad de reacción” y que se realizarán de manera aleatoria según cada institución (incluyendo escenarios como amenazas, agresores armados o crisis en curso). La guía establece procedimientos concretos para actuar frente a distintos episodios que pueden desarrollarse dentro del ámbito escolar.

El protocolo llega como complemento a normativas previas que abordaban la presencia de armas o amenazas, pero sin detallar cómo responder ante un ataque en desarrollo. En ese sentido, desde la FOE remarcan que el foco está puesto en “qué hacer en el momento exacto de la crisis” (no solo en la prevención o detección previa). El documento fue elaborado tras dos años de trabajo conjunto con áreas de Educación, Salud y el Ministerio Público Fiscal.

Entre las acciones principales que se enseñarán, se destacan tres ejes: escapar del peligro buscando una salida segura, ocultarse y bloquear accesos, y como último recurso generar distracciones para facilitar la huida. “El objetivo es salvar vidas y no omitir ningún escenario posible”, sostuvo Ortiz (anticipando cuestionamientos sobre la dureza de los ejercicios).

El modelo toma como referencia experiencias internacionales que surgieron tras episodios como el ataque en la escuela Columbine en Estados Unidos, un hecho que marcó un antes y un después en la gestión de crisis escolares. La implementación de estos simulacros en Mendoza abre un nuevo debate sobre cómo preparar a estudiantes y docentes ante situaciones extremas sin generar temor, en un contexto donde la prevención empieza a ocupar un lugar central en la agenda educativa.