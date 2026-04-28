La protesta del 1 de mayo que puede reunir a cientos de mendocinos en las calles

Como todos los años, el primero de Mayo será la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza, en la que el gobernador Alfredo Cornejo dará su discurso anual.

Ante esto, el SUTE, prepara un acto de protesta en la plaza Independencia en el que pedirá la reapertura de paritarias y entregará un petitorio con “100.000 firmas” para reclamar por la situación de la Obra Social de Empleados Públicos.

De esta manera, el SUTE será el protagonista de los reclamos el próximo 1° de Mayo y promete llevar 1.000 docentes al frente de la Legislatura. Hace más de 15 días, que los dirigentes sindicales comenzaron a prepararlo recorriendo la provincia para juntar las firmas en reclamo por OSEP. La campaña lleva un título fuerte: “Osep te enferma”.

Esta consigna generó el cuestionamiento de la obra social. Señalaron que carece de “información clara, concreta y responsable” sobre las propuestas que impulsa. Además, advirtieron que no se detallan los alcances del proyecto ni cómo se financiarían las medidas planteadas. En ese sentido, remarcaron que “la salud de los mendocinos no puede ser utilizada como herramienta de campaña ni como plataforma de posicionamiento político”.

AMPROS tendrá su protesta un día antes

El gremio de los profesionales de la salud, que tiene muchas rispideces con el Gobierno, reclamará el 30 de abril, es decir un día antes del feriado.

Lo hará con una asamblea interhospitalaria en el Hospital Pereyra que comenzará a las 10 de la mañana y dos horas después habrá un caravanazo a la Casa de Gobierno. El reclamo apunta a pedir una suba salarial del 40%.