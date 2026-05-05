La propuesta del PJ para cardiopatías congénitas

El diputado provincial del PJ, Gustavo Perret, presentó un proyecto de ley que propone la creación de un programa integral para el abordaje de las cardiopatías congénitas en Mendoza, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención de las personas que padecen esta patología.

La iniciativa busca establecer un marco normativo propio a nivel provincial que permita ordenar, jerarquizar y dar continuidad a las acciones sanitarias vinculadas a esta problemática. En ese sentido, el programa apunta a garantizar la detección precoz, el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos adecuados, el seguimiento continuo y un acompañamiento integral de los pacientes a lo largo de toda su vida.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la implementación de esta política pública permitiría asegurar el acceso equitativo a las prestaciones de salud, optimizar la planificación estratégica del sistema sanitario y dotar de mayor estabilidad institucional a las acciones destinadas a las cardiopatías congénitas.

El autor de la iniciativa, el diputado Perret, cuestionó la falta de prioridades en materia sanitaria en la provincia y remarcó la necesidad de avanzar con herramientas concretas para abordar esta enfermedad. “En una Mendoza carente de prioridades sanitarias, este programa permitirá la detección precoz de esta patología, reduciendo la mortalidad infantil”, sostuvo.

Asimismo, el legislador destacó que la intervención temprana resulta clave para evitar complicaciones graves o irreversibles. “Esto permite intervenir antes de que se produzcan consecuencias severas, mejorando el pronóstico, el tratamiento y la calidad de vida de las personas que lo padecen”, agregó.

El proyecto también pone el foco en la necesidad de consolidar un enfoque integral que contemple no solo la atención médica, sino también el acompañamiento social y sanitario de los pacientes y sus familias, promoviendo una respuesta coordinada y sostenida por parte del Estado provincial.

De avanzar en la Legislatura, la propuesta podría significar un paso importante en la consolidación de políticas públicas específicas para una de las principales causas de mortalidad infantil vinculadas a malformaciones congénitas.