La promoción mundialista de una famosa cadena Argentina que recorre el planeta

Mientras gran parte de las compañías vinculadas al Mundial 2026 compite con promociones para viajar a Estados Unidos, la marca argentina de helados Grido decidió tomar el camino contrario.

La cadena de heladerías presentó una campaña publicitaria centrada en traer argentinos de regreso al país para que vivan la Copa junto a sus familias y amigos.

La acción apareció primero como una simple placa azul con texto. Sin video cinematográfico, sin producción de alto presupuesto y sin una mecánica compleja. Aun así, logró instalar conversación en redes sociales, medios y LinkedIn dentro de la industria publicitaria argentina.

La campaña forma parte de “Viví el Mundial con los campeones”, plataforma que Grido desarrolla junto a la AFA bajo el lema “Siempre te vuelvo a elegir”. Allí, la marca plantea una lógica distinta a la habitual: mientras otras promociones prometen llevar consumidores al Mundial, Grido propone devolverlos a casa.

El mensaje conecta directamente con un insight cultural argentino asociado al fútbol. “No hay mejor lugar en el mundo para ver el Mundial que acá. En casa. Con los tuyos”, escribió la empresa en el comunicado que se viralizó durante la semana.

Además del anuncio principal, la compañía lanzó un packaging especial con las tres estrellas de la Selección argentina y un sabor edición limitada llamado “Selección”, cuyos ingredientes quedaron ocultos para generar expectativa y conversación digital.