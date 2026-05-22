La privatización de la Ruta 7 avanza en Mendoza y se abrieron los sobres de la licitación: se vienen nuevos nuevos peajes

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de rutas nacionales y Mendoza quedó en el centro de una de las iniciativas más importantes: la concesión de más de 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, el principal corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile.

La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, impulsada por la gestión de Javier Milei, y contempla la participación privada en la operación, mantenimiento y explotación de distintos corredores viales del país.

En el caso mendocino, el foco está puesto sobre el tramo que atraviesa la provincia desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor, una vía estratégica para el comercio exterior, el turismo y el tránsito de cargas hacia el Pacífico.

Se trata de dos tramos: uno desde el límite San Luis/Mendoza hasta el Km 1012,3, en Palmira, por 146,82 km. El otro tramo, va desde el empalme de la RN 40 hasta el límite con Chile.

Mendoza y el avance de los peajes

La apertura de sobres marca un avance clave en un esquema que no solo contempla mantenimiento y obras, sino también la implementación de nuevos sistemas de peaje para financiar las inversiones.

En Mendoza, el Gobierno provincial ya viene trabajando en distintos proyectos viales bajo esa lógica. De hecho, la administración de Alfredo Cornejo tomó el control de varios tramos de rutas nacionales tras acuerdos con Vialidad Nacional y comenzó a evaluar sistemas de cobro en corredores estratégicos.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada.



Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

La posibilidad de sumar peajes en la Ruta 7 aparece como parte de esa estrategia, especialmente en sectores con alto tránsito de transporte pesado y circulación internacional.

Qué prevé la concesión de la Ruta 7

El proyecto nacional contempla obras de reconstrucción, mantenimiento integral, mejoras en seguridad vial y servicios para los usuarios. También se espera la modernización de sectores críticos del corredor de Alta Montaña y accesos urbanos vinculados al Gran Mendoza.

La Ruta 7 es considerada una de las trazas más sensibles para la logística nacional y provincial. Solo en Mendoza atraviesa zonas productivas, industriales y urbanas, además de conectar con el principal paso terrestre hacia Chile.

El proceso de privatización se da en paralelo a otras obras viales impulsadas por la Provincia con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, como la refuncionalización del Acceso Este y del Acceso Sur, ambos vinculados al corredor de la Ruta 7.

Desde el Gobierno mendocino sostienen que el objetivo es mejorar la infraestructura vial en un contexto en el que Nación redujo fuertemente la obra pública tradicional y trasladó parte de la inversión hacia esquemas de financiamiento mixto o privado.