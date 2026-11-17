En la antesala del feriado del lunes y en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario del departamento, Tunuyán se prepara para disfrutar de una edición especial de la Pueyrredón Fest.

Esta será el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19:00 horas, la tradicional calle Pueyrredón volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran compartir una noche diferente, rodeados de sabores, producción local y propuestas para toda la familia.

La actividad es organizada por la dirección de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán junto a cerveceros locales, gastronómicos y emprendedores que año tras año aportan identidad a este paseo. En esta edición aniversario, quienes se acerquen podrán recorrer stands, descubrir productos regionales, degustar propuestas gastronómicas y disfrutar de la reconocida cerveza artesanal que distingue al Valle de Uco.

Con música, buena gastronomía y el talento de los emprendedores de la región, la Pueyrredón Fest volverá a poner en valor uno de los espacios más característicos de la ciudad.