En las últimas horas se desató una gravísima situación en la política del departamento de Tunuyán. Es que comenzaron a circular una serie de audios en los que supuestamente Mariela Endrizzi, concejal por La Libertad Avanza, hablaba sobre el pedido de cargos al municipio y diversos negociados con la Unión Cívica Radical, situación en la que se nombraron a dirigentes como el intendente Emir Andraos, Facundo Correa Llano y Paulo González Trigo.

En medio de esto, Diario NDI contactó a González Trigo, director regional de Salud del Valle de Uco y presidente de la UCR en Tunuyán. Él comentó cómo vive esta situación y qué cree respecto de los orígenes de estos audios que están ensuciando la imagen de distintos políticos del departamento.

“Los que llevan las redes sociales del partido y gente que se dedica a tecnología han hecho análisis y los resultados nos dan que todos los audios están hecho con Inteligencia Artificial“, comenzó diciendo González Trigo a este medio.

A lo que sumó: “Estuvimos en diálogo con Endrizzi y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con esto. Imaginen que si nosotros tomamos estos audios como válidos, lo primero que debemos hacer es pedirle la renuncia porque estaríamos en vísperas de un delito como funcionario público“.

“Nosotros creemos que esto responde a una interna dentro del partido, donde hay espacios que están intentando pelearse con otras ramas de LLA, con nosotros (UCR) y con el peronismo“, agregó González Trigo. Y es que recordemos que, Mariela Endrizzi viene de tener problemas con uno de los referentes del partido en la región, tratándose de Fabián Martínez, lo cual genera amplias sospechas; más aún con que el presidente de la UCR aseguró que “Endrizzi sabe de dónde viene el ataque“. Frente que llegó de la mano de un comunicado de Martínez separando a la edil del partido.

Esta situación preocupa a buena parte del arco político opositor del departamento, por lo que González Trigo buscaría realizar una conferencia pública para aclarar lo delicado del tema: “Mañana va a salir un audio mío hecho con IA que diga que estoy vendiendo drogas. Es un límite muy delgado de lo que se puede generar con los productos de la Inteligencia Artificial”.

Para cerrar, González Trigo sentenció “En las próximas horas vamos a presentar la denuncia correspondiente. Creo que todos los partidos políticos, el intendente y los concejales deben pronunciarse por toda esta mugre, es peligroso lo que se puede generar. Más aún que estamos a un año de un nuevo proceso electoral”.