La Policía secuestró un arma de fuego tras una persecución en Tupungato

Efectivos lograron sacar un arma de la calle tras un operativo preventivo que se dio en el barrio Mitre de Tupungato

En las últimas horas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje estaba realizando maniobras preventivas por el casco céntrico de Tupungato, cuando vieron a un sujeto vestido de negro cerca del barrio Mitre con actitud sospechosa.

Ante esto, los efectivos se acercaron al sujeto para intentar identificarlo, pero al frenar cerca de él, se paró y empezó a correr hasta cruzar el paredón del arroyo hacía el otro lado. Situación en que los efectivos comenzaron a perseguirlo, sin suerte y perdiéndolo en el callejón Sosa.

Tras perderlo, los policías volvieron sobre sus pasos y encontraron que este había arrojado un arma de fuego y estupefacientes en envoltorios pequeños, elementos que fueron secuestrados y que se pusieron a disposición de la Fiscalía.

Entre lo que se logró secuestrar había un arma calibre 22, 8 cigarrillos de marihuana y 4 envoltorios de cocaína.

