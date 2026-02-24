Search
La Policía secuestró plantas de marihuana en una casa de Tupungato

Los efectivos estaban realizando patrullaje cuando observaron varias plantas, las cuales terminaron siendo secuestradas

En la jornada del lunes, personal de la Unidad Especial de Patrullaje estaba realizando maniobras operativas por el departamento de Tupungato, específicamente por una zona conocida como Loteo Aguado. Allí controlaban vehículos y personas.

En medio de esos controles, los efectivos ver pasar a una mujer que ingresa a un lote, en el cual se observaban plantas de marihuana. Ante esto los efectivos fueron a entrevistarla y esta les dijo “no quiero problemas con la justicia”.

Acto seguido, la mujer arrojó varias plantas al callejón comunero donde se encontraba la Policía; pero se da intervención a personal de Lucha contra el Narcotráfico, quienes secuestraron las plantas e identificaron a la persona.

Entre lo que se llevaron se encontraban 8 plantas de marihuana de entre 1 y 2 metros y 4 varas de cannabis de 1,5 metros.

