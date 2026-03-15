La Policía secuestró más de 200 kilos de carne en mal estado en San Carlos

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural junto a Bromatología Municipal y la Dirección de Ganadería decomisó 233 kilos de carne vacuna que no cumplía con las condiciones sanitarias para el consumo humano en la localidad de Chilecito, departamento de San Carlos.

El procedimiento se inició tras un llamado a la línea de emergencias en el que se alertó sobre la descarga de carne sin sellos sanitarios desde una camioneta en una carnicería de la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 18° constataron la presencia de una camioneta con manchas hemáticas en su sector posterior y un comercio cercano donde presuntamente se estaba descargando el producto cárnico. Ante la situación, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del cuero y la cabeza del animal con el objetivo de verificar su marca y señal, además de solicitar la intervención del área de Bromatología Municipal y la Dirección de Ganadería.

Tras la inspección, se determinó que la carne no era apta para el consumo humano. Por este motivo se procedió al decomiso de 233 kilos de carne vacuna y a su desnaturalización, en presencia de un testigo.

Durante el procedimiento también se verificó que la documentación de marca presentada no coincidía con la del animal faenado. En tanto, los cuatro involucrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por presunta infracción a los artículos 201 y 206 del Código Penal.

Vale mencionar que, desde el Ministerio de Producción de la provincia, destacaron la importancia de este tipo de controles, que se realizan de manera articulada con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir la comercialización de productos de origen ilegal y garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan a la población.