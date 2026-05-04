Search
Instagram Facebook Twitter
policia
controles

La Policía secuestró casi 200 kilos de nueces y detuvo a cuatro personas en Tupungato

Siguen los trabajos para evitar el robo de nueces y esta vez se detuvieron a varias personas por este delito

En el marco de las investigaciones y operativos que se vienen haciendo hace semanas para el control de las nogaleras, este fin de semana largo la Policía logró dar intervención en distintos episodios de intento de robo en fincas.

Y es que, personal de la Unidad Especial de Patrullaje trabajó para lograr la recuperación de 170 kilos de nueces y la detención de cuatro personas en Tupungato, a quienes se les inició una investigación para averiguar los antecedentes delictivos que tienen.

Específicamente, los efectivos recuperaron 5 kilos de nueces en la Finca Martín y lograron detener a un masculino. Posteriormente, en la Finca Fazzio recuperaron casi 70 kilos de nueces; en la calle 6 del Cordón del Plata detuvieron a otro masculino con 30 kilos de nueces.

Finalmente, en calle Los Cuatro y Ruta 86 se logró la aprehensión de dos masculinos que llevaban 25 kilos de nueces y, además, se recuperó una bolsa con 50 kilos más.

ETIQUETAS:

TupungatodetenidospolicíaNueces

+ Noticias

patrullaje

Un hombre fue detenido tras ser encontrado con una motocicleta adulterada en Tupungato

Por: Redacción NDI

controles

La Policía secuestró casi 200 kilos de nueces y detuvo a cuatro personas en Tupungato

Por: Redacción NDI

Contingencias

Estas son las zonas donde suspendieron las clases a la tarde por el Zonda

Por: Redacción NDI

CIRCULABAN EN AUTOMÓVIL

Detuvieron a tres jóvenes armados en Tupungato: habían sido denunciados por amenazas

Por: Redacción NDI

Liga Profesional

Liga Profesional: a la espera del rival de la Lepra, estos son los cruces de playoffs

Por: Agustin Zamora

BOLETÏN OFICIAL

El Gobierno levantó la prohibición de vapeadores y reguló su comercialización: los detalles

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter