La Policía secuestró casi 200 kilos de nueces y detuvo a cuatro personas en Tupungato

En el marco de las investigaciones y operativos que se vienen haciendo hace semanas para el control de las nogaleras, este fin de semana largo la Policía logró dar intervención en distintos episodios de intento de robo en fincas.

Y es que, personal de la Unidad Especial de Patrullaje trabajó para lograr la recuperación de 170 kilos de nueces y la detención de cuatro personas en Tupungato, a quienes se les inició una investigación para averiguar los antecedentes delictivos que tienen.

Específicamente, los efectivos recuperaron 5 kilos de nueces en la Finca Martín y lograron detener a un masculino. Posteriormente, en la Finca Fazzio recuperaron casi 70 kilos de nueces; en la calle 6 del Cordón del Plata detuvieron a otro masculino con 30 kilos de nueces.

Finalmente, en calle Los Cuatro y Ruta 86 se logró la aprehensión de dos masculinos que llevaban 25 kilos de nueces y, además, se recuperó una bolsa con 50 kilos más.