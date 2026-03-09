Search
La Policía registró su primer intervención con Taser en Mendoza: qué pasó

Tras el anuncio realizado el año pasado por el Gobernador Alfredo Cornejo sobre la incorporación de estos dispositivos de baja letalidad, efectivos policiales que completaron la capacitación y certificación correspondiente comenzaron a intervenir con esta tecnología, que permite ampliar las herramientas de actuación ante situaciones de riesgo bajo protocolos estrictos.

La Policía de Mendoza realizó en Malargüe la primera intervención preventiva con una Taser 7 por parte de un efectivo que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), luego de haber completado la capacitación y certificación correspondiente para el uso de estos dispositivos de baja letalidad.

El procedimiento se produjo a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados se encontraba armado con un cuchillo y mantenía una actitud amenazante, por lo que se aplicó el protocolo de intervención con dispositivos electrónicos de control.

Ante la situación, el efectivo activó la función disuasiva de la Taser 7, que emite una advertencia sonora y visual sin efectuar la descarga eléctrica. La advertencia fue suficiente para que el agresor desistiera de su actitud y se entregara, lo que permitió su reducción sin que se registraran personas heridas.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que se trata de un hecho relevante dentro del proceso de incorporación progresiva de estas herramientas en la fuerza policial. “En Malargüe se registró la primera intervención preventiva de la Policía de Mendoza con una Taser 7 por parte de personal policial que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales, tras haber completado la capacitación y certificación correspondiente”, señaló la funcionaria.

Sobre el procedimiento, Rus subrayó que la intervención se resolvió gracias a esa capacidad preventiva. “En este caso, la función disuasiva del dispositivo fue suficiente para que una persona armada desistiera de su actitud y pudiera ser reducida sin que nadie resultara herido”, afirmó.

Actualmente, el Sur provincial cuenta con diez dispositivos Taser 7 distribuidos entre Malargüe, San Rafael y General Alvear, operados por personal policial que completó el proceso de capacitación y certificación para su utilización.

