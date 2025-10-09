La Policía recuperó una moto robada en un control en San Carlos

Durante la tarde del miércoles, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje realizaban un control vehicular entre las calles Ejército de Los Andes y Tucumán del distrito de La Consulta en San Carlos.

Allí, pasadas las 20, personal detuvo a un hombre de 41 años que circulaba en una motocicleta Motomel, la cual verificaron que tenía un pedido de captura por hurto simple.

Ante esta situación, personal de Policía detuvo al conductor y secuestró el vehículo para dejarla alojada en la Comisaría 41 a espera de la resolución judicial.