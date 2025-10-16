Search
La Policía recuperó una bicicleta robada y detuvo al ladrón en Tunuyán

La víctima no se encontraba en casa y un vecino los alertó sobre el robo que estaba ocurriendo en el domicilio

En la siesta del miércoles 15 de octubre, personal de la Policía fue alertado por el robo de una bicicleta azul de rodado 29 marca Overtech. Hecho delictivo que tuvo lugar en el distrito de Colonia Las Rosas, más específicamente en el loteo Solís ubicado en Calle Tabanera.

Ante este llamado, efectivos de la Comisaría 65 de Vista Flores se trasladaron al lugar y entrevistaron a las víctimas. Las mismas contaron que una vecina les aviso que el portón de ingreso estaba abierto, por lo que revisaron las cámaras de seguridad y vieron a un hombre sin remera robando la bici.

Con esta información, los policías comenzaron a patrullar la zona, hasta que localizaron al sospechoso en un descampado cercano. Allí, lograron recuperar el rodado y detuvieron a este sujeto que fue identificado como J.S.A.T de 26 años de edad.

Tunuyándetenidobicicletapolicia

distritos

La Policía recuperó una bicicleta robada y detuvo al ladrón en Tunuyán

