La Policía recuperó elementos robados en San Carlos y dos departamentos más

Distintos procedimientos realizados por la Policía de Mendoza durante el fin de semana permitieron recuperar celulares, bicicletas y otros elementos robados en intervenciones desarrolladas en Maipú, Las Heras y San Carlos.

En San Carlos, personal de Investigaciones recuperó en pocas horas una bicicleta robada tras desplegar tareas investigativas en distintos sectores del departamento. A partir de la información obtenida, los efectivos localizaron el rodado en la zona de La Cañada y concretaron su secuestro por disposición judicial.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en el Parque Canota, en Maipú, luego de que el CEO desplazara móviles policiales tras una denuncia por robo. Al llegar al lugar, efectivos entrevistaron a un menor que manifestó haber sido abordado por un grupo numeroso de personas que le sustrajo dos teléfonos celulares.

A partir de un operativo desplegado por personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Maipú, los efectivos lograron individualizar a tres menores en inmediaciones del parque y recuperar los teléfonos denunciados como robados.

El último procedimiento realizado en jurisdicción de Comisaría 36°, en Las Heras, personal policial fue alertado sobre un hombre que sustraía elementos de una vivienda ubicada sobre calle Lisandro Moyano. Los efectivos lograron aprehender al sospechoso dentro del domicilio y recuperar estructuras y caños metálicos que habían sido retirados del lugar.