La Policía realizó maniobras preventivas y secuestró drogas en distintos puntos de Tupungato

Durante los recorridos realizados en distintos sectores del departamento, seis hombres fueron aprehendidos por tenencia de estupefacientes. Los patrullajes combinan presencia territorial y estrategias preventivas para reforzar la seguridad.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, desplegó maniobras preventivas en diversos puntos del departamento, resultando en la aprehensión de seis personas por tenencia de estupefacientes.

Las intervenciones se llevaron a cabo en el radio céntrico, Cordón del Plata y San José, zonas estratégicas en la lucha contra el narcomenudeo.

Los operativos, que incluyeron patrullajes tanto a pie como en vehículos, permitieron realizar controles de circulación y verificar antecedentes. En el radio céntrico, se hallaron envoltorios de marihuana y cocaína, así como una balanza digital. Además, tres hombres fueron detenidos con frascos que contenían cogollos de la misma droga.

En la zona de Cordón del Plata, se aprehendió a un hombre con cigarrillos de marihuana y a otro de 26 años con varios envoltorios de el mismo estupefaciente triturado. Finalmente, en el distrito de San José, un joven fue interceptado con cogollos de marihuana en su poder.

