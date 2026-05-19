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La Policía logró detener a 7 personas y secuestrar drogas durante un operativo en Tupungato

Los efectivos trabajaron de 12 a 20 controlando distintos puntos del departamento y lograron dejar varias personas bajo custodia

Durante la jornada del lunes 18, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó un importante operativo de prevención en el departamento de Tupungato; en el cual se secuestraron estupefacientes y se detuvieron varias personas.

Según informaron, se llevaron a cabo cuatro procedimientos relacionados con estupefacientes. El primero se dio en calle Belgrano y Rivadavia, donde la policía requisó a un hombre de 25 años y le confiscó un frasco con cogollos de marihuana y tres nylon con cocaína.

Posteriormente, los efectivos controlaron a un hombre de 22 años entre Belgrano y Cabernet, y le encontraron una bolsita con marihuana. Luego, entre Urquiza y Callejón Miranda, lograron secuestrar una bolsa con cogollos de marihuana y otro cigarrillos de la misma. Finalmente, las autoridades requisaron a un hombre de 25 años que llevaba un envoltorio con marihuana.

Por otro lado, los efectivos de la UEP realizaron controles biométricos con tecnología especial y lograron detener a siete personas que tenían medida pendiente con la Justicia.

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