La Policía logró detener a 7 personas y secuestrar drogas durante un operativo en Tupungato

Durante la jornada del lunes 18, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó un importante operativo de prevención en el departamento de Tupungato; en el cual se secuestraron estupefacientes y se detuvieron varias personas.

Según informaron, se llevaron a cabo cuatro procedimientos relacionados con estupefacientes. El primero se dio en calle Belgrano y Rivadavia, donde la policía requisó a un hombre de 25 años y le confiscó un frasco con cogollos de marihuana y tres nylon con cocaína.

Posteriormente, los efectivos controlaron a un hombre de 22 años entre Belgrano y Cabernet, y le encontraron una bolsita con marihuana. Luego, entre Urquiza y Callejón Miranda, lograron secuestrar una bolsa con cogollos de marihuana y otro cigarrillos de la misma. Finalmente, las autoridades requisaron a un hombre de 25 años que llevaba un envoltorio con marihuana.

Por otro lado, los efectivos de la UEP realizaron controles biométricos con tecnología especial y lograron detener a siete personas que tenían medida pendiente con la Justicia.