La Policía frustró el robo de más de 500 kilos de nueces en Tupungato

En el marco de los operativos de prevención desplegados en zonas productivas, la Policía de Mendoza intervino durante la madrugada del viernes en tres procedimientos realizados en Cordón del Plata, Tupungato, donde logró evitar la sustracción de más de 550 kilos de nueces.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato y de la Policía Rural, en respuesta a alertas ingresadas al 911.

El primero de los hechos se registró en la finca Uco Nuit, luego de que personal de seguridad privada advirtiera la presencia de varias personas sustrayendo nueces en una plantación. Tras el aviso, dos movilidades de la UEP arribaron al lugar y realizaron un amplio rastrillaje tanto en el predio como en fincas colindantes. Allí constataron que los autores habían apaleado y amontonado una hilera completa de nueces, con un pesaje estimado en 300 kilogramos. Efectivos policiales permanecieron en el sitio hasta la llegada del encargado, quien junto a trabajadores procedió a recuperar la producción.

En otra intervención, en la finca Fazzio, el personal fue alertado sobre la presencia de personas que sustraían nueces. La rápida intervención de la Unidad Especial de Patrullaje permitió recuperar cinco bolsas de arpillera listas para su traslado, con peso aproximado de 250 kilogramos.

Por último, el tercer procedimiento tuvo lugar en el marco de controles en zonas de nogaleras sobre la Ruta 89, donde personal de Policía Rural detectó a una mujer que intentó huir al advertir la presencia policial. Tras ser alcanzada, se comprobó que llevaba una bolsa y una mochila con nueces, con peso cercano a 15 kilogramos. Además, entre sus pertenencias se halló una planta de marihuana, la cual fue secuestrada.