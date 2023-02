Se trata de Hernán Rosales, oriundo de Maipú y se hará cargo de la distrital.

Desde el pasado lunes, la Jefatura de Policía Distrital de Seguridad IV Valle de Uco tiene un nuevo jefe, el comisario general Hernán Rosales.

Tras la salida del comisario Pablo Domínguez, el oriundo de Maipú desembarcó en la región para asumir al frente de la fuerza.

Por otro lado, teniendo en cuenta que su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el Gran Mendoza, se le consultó si la nueva zona geográfica representa un desafío para él, a lo que respondió: “Si bien no he sido destinado nunca a la zona del Valle de Uco, he trabajado en dependencias que se relacionan y que tiene mucha similitud con esta; he trabajado también en la Policía Rural y en la Zona Este”.

Es importante mencionar que el nuevo jefe estará al frente de 465 efectivos policiales, “además se suman las unidades de apoyo: Cuerpos Especiales, Motorizada, Infantería, Vial, CEO, Científica, Narcotráfico, todas esas se suman al potencial humano que presta tanto tareas preventivas o investigativas que son el apoyo a la Distrital” detalló.

En cuanto al trabajo con los jefes departamentales Rosales mencionó que “por ahora se ha venido trabajando bien; por lo menos no hay inconvenientes. Cada uno tiene su función y administran los recursos tanto humanos como logísticos en cada una de las jefaturas. Respaldaremos con ellos y trabajaremos en conjunto por el bien del servicio”.

Para cerrar, el comisario general le envió un mensaje a la comunidad local y le pidió que “se acerquen al policía, que el policía está para apoyarlo, para trabajar con ellos, que llamen al 911 permanentemente ante situaciones de inseguridad, que se acerquen a los comisarios que con el apoyo que tienen ellos en la jurisdicción”.