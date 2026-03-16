La Policía detuvo a varias personas por distintos delitos en Tupungato

Durante el desarrollo del fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje realizó un importante trabajo de prevención en distintos puntos del departamento de Tupungato. Escenario que permitió la detención de casi 10 personas.

Estos procedimientos se dividieron por los tipos de delitos que contemplaban, y es que en primera instancia se realizaron dos intervenciones por ebriedad en la vía pública. En primer lugar, se detuvo a un hombre que estaba inconsciente en la calle Río Las Tunas con 2,27 de alcohol en sangre. Mientras que, en segundo lugar cayeron tres hombres al mismo tiempo, estos estaban alcoholizado y molestando gente en el barrio Jardín del Sauce; todos superaban los 2 gramos de alcohol y uno quedó cerca de los 3 gramos.

En otro apartado, la Policía detuvo a un sujeto por estar limpiando vidrios y molestando a los conductores entre las calles Las Heras y Mosconi. Una actividad infraccionada por las leyes provinciales, además este contaba con un pedido de detención.

En última instancia, los efectivos realizaron tres intervenciones referidas a estupefacientes. El primer caso se dio en la calle Belgrano Norte dejó a un hombre detenido tras el secuestro de una bolsita de marihuana. El segundo hecho, sobre Belgrano y Asistente Ubilla, permitió decomisar dos cigarrillos de marihuana y detener a un sujeto, finalmente, el último caso se dio en el ingreso al basural donde pudieron detener a un hombre con cogollos de marihuana.