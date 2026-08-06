La Policía detuvo a siete personas en un operativo en San Carlos

El miércoles por la tarde la Policía de Mendoza llevó a cabo un operativo en el departamento de San Carlos, el cual dejó como saldo siete personas aprehendidas. Además, se labraron once actas por distintas infracciones de tránsito.

El operativo incluyó patrullajes a pie, puestos fijos de control y recorridas dinámicas, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y fortalecer la capacidad de respuesta ante distintas situaciones en la vía pública.

Las tareas fueron coordinadas por la Jefatura Departamental San Carlos y contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), efectivos de las comisarías 18 y 41, Cuerpos Especiales, Policía Vial y Policía Rural, que desarrollaron un abordaje conjunto en diferentes puntos del departamento.

Qué resultados dejó el operativo

Según la información oficial, durante el despliegue fueron identificadas 65 personas, de las cuales siete quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

Además, los efectivos controlaron 26 automóviles y nueve motocicletas. Como resultado de esas inspecciones, se labraron 11 actas por distintas infracciones a la normativa vial.