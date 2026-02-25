Search
La Policía desactivó un robo en una finca de Tunuyán y dos personas quedaron detenidas

La intervención se realizó en Vista Flores y culminó con dos detenidos y el secuestro de la mercadería robada.

En un procedimiento preventivo realizados en las últimas horas, la Policía de Mendoza desactivó el robo de duraznos de una finca en el Valle de Uco. Como resultado de la intervención, dos personas fueron detenidas.

El procedimiento se originó tras un llamado al 911 efectuado por el encargado de una finca ubicada en calle Nueva y Clodomiro Silva, en el distrito Vista Flores, Tunuyán. El denunciante manifestó que personas desconocidas se encontraban sustrayendo bolsas de duraznos de la propiedad y que se movilizaban en una camioneta Ford Ranger.

A partir del aviso, efectivos desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) lograron interceptar en calles Bombal y Boulogne Sur Mer en el rodado implicado en el ilícito, vinculado a la sustracción de duraznos tras el corte del alambrado perimetral de la finca.

Como resultado del accionar policial, se aprehendió a los ocupantes del vehículo —una mujer de 44 años y un hombre de 37— y al secuestro del rodado, 25 bolsas con duraznos sustraídos de 40 kilos cada una, bolsas vacías utilizadas para la carga y un teléfono celular hallado en el vehículo. Intervino la Comisaría 65.

