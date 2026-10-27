La polémica por la maestría de Jimena Latorre escala: tres denuncias y un pedido de interpelación

La polémica por la maestría de $13,6 millones financiada con recursos de un fideicomiso estatal a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, sumó un nuevo capítulo. El diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, formalizó denuncias ante tres organismos de control y avanzó con un pedido para que la funcionaria comparezca ante la Legislatura.

Las presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la utilización de recursos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas.

El cuestionamiento apunta al reintegro de $13.643.838 destinado a financiar la Maestría en Economía Medioambiental (MECOM), dictada por la Universidad Francisco Marroquín. La oposición pretende establecer si el gasto se ajustó a las disposiciones legales o si constituyó un beneficio particular para la funcionaria.

Ya presentamos las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Ética por el caso de Jimena Latorre y el presunto uso de fondos públicos para financiar un curso propio online de USD $11.000 pic.twitter.com/OnEhrrbe3W — Lucas ilardo (@lucasilardo) October 27, 2026

Qué se investiga sobre la maestría de Jimena Latorre

Según publicó diario Los Andes, uno de los principales planteos de Ilardo está relacionado con la legalidad del procedimiento administrativo que permitió financiar la capacitación.

Ante la Fiscalía de Estado, el legislador solicitó determinar si el destino de los recursos se corresponde con lo establecido en las leyes provinciales 8393 y 9137, que regulan aspectos vinculados con el fideicomiso hidrocarburífero.

También pidió revisar posibles inconsistencias en las fechas de autorización de los pagos, debido a que algunas firmas digitales serían posteriores a la emisión de la orden de pago.

En tanto, ante el Tribunal de Cuentas reclamó una auditoría especial sobre el fideicomiso administrado por Mendoza Fiduciaria. Entre los aspectos cuestionados figura que Latorre aparezca registrada como proveedora en la documentación contable, además de posibles diferencias entre los montos autorizados y los reintegros efectuados en moneda extranjera.

La presentación ante la Oficina de Ética Pública busca establecer si existieron conflictos de intereses, particularmente por la intervención de funcionarios que dependen jerárquicamente del ministerio conducido por la propia beneficiaria.

La oposición quiere llevar a Latorre a la Legislatura

En paralelo, el bloque de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución para citar a la ministra a la Cámara de Diputados, en el marco del artículo 94 de la Constitución provincial.

La iniciativa contempla nueve puntos sobre el funcionamiento del fideicomiso, las autorizaciones administrativas, las operaciones en moneda extranjera y las eventuales obligaciones asumidas por la funcionaria como contraprestación por la capacitación financiada.

El pedido deberá ser tratado en la sesión prevista para este miércoles 28 de octubre, cuando la Cámara tendrá que definir si avanza con la citación.

La defensa de la ministra y el impacto político

Latorre rechazó los cuestionamientos y defendió la legalidad del procedimiento. Según explicó, la maestría no fue financiada con partidas del presupuesto general de Mendoza, sino con aportes de empresas petroleras destinados al fortalecimiento institucional.

La funcionaria sostuvo que esos recursos pueden utilizarse para capacitación y formación de personal, y aseguró que el procedimiento fue transparente y está sujeto a los mecanismos de control correspondientes.

Sin embargo, el episodio abrió un nuevo frente político para el Gobierno de Alfredo Cornejo, debido a que involucra a una de las funcionarias de mayor confianza del mandatario provincial.

La controversia también generó diferencias dentro del oficialismo. La vicegobernadora Hebe Casado cuestionó públicamente la corrección ética de determinadas decisiones, mientras que el ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la necesidad de contar con funcionarios altamente capacitados.

Por ahora, las irregularidades denunciadas no han sido acreditadas por los organismos de control. El avance de las actuaciones y la eventual comparecencia de Latorre ante Diputados serán determinantes para establecer las responsabilidades administrativas y políticas del caso