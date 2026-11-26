Las reservas de oro del Banco Central fueron el eje de otro cruce entre el Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, y la oposición, durante el informe de gestión que fue a dar al Senado el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“¿Dónde está el oro de los argentinos?”, planteó la senadora peronista Florencia López, quien cuestionó a Santilli y añadió: “Ustedes pusieron en riesgo las reservas de nuestro país”.

Ante ese planteo, el jefe de Gabinete nacional afirmó que “las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”.

“Parte de las tenencias de oro de Argentina están en las bóvedas del Banco Central y parte está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea. No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo”, desafío Santilli ante la presunta de la senadora.

Y fue más allá al usar una chicana contra la oposición: “Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro”.

En ese momento, el jefe del bloque del PJ en el Senado, José Mayans, lo cruzó: “Ustedes asumieron y dos días después sacaron el oro de Argentina, lo llevaron a Inglaterra y lo fundieron”.

Enseguida la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, que seguía la exposición del ex vicejefe de Gobierno porteño, publicó en X.

“El jefe de Gabinete @diegosantilli desmonta con el informe de la Auditoría General de la Nación en la mano las dudas por el oro argentino, confirma que está resguardado en las bóvedas del Banco Central y en el BIS de Basilea, y recuerda que la gestión anterior dejó 11.000″.

El Jefe de Gabinete @diegosantilli desmonta con el informe de la Auditoría General de la Nación en la mano las dudas por el oro argentino, confirma que está resguardado en las bóvedas del Banco Central y en el BIS de Basilea, y recuerda que la gestión anterior dejó 11.000… pic.twitter.com/6vgzIvDoCf — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) November 25, 2026

Este mensaje fue retuiteado y comentado por el propio Milei que arremetió: “Es de no creer que sigan con la opereta del oro… cada días más patéticos… Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición… CIAO!”