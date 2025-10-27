La polarización se devoró a las terceras fuerzas en Mendoza

La reciente contienda electoral en Mendoza se saldó con un resultado demoledor para las denominadas “terceras fuerzas”. La victoria arrolladora de la alianza conformada por los oficialismos nacional y provincial (La Libertad Avanza+Cambia Mendoza), sumada a una marcada polarización con el peronismo impidió que cualquier otro frente obtuviera la quinta banca en el Congreso Nacional, nuevos escaño en la Legislatura provincial o una representación significativa en los Concejos Deliberantes.

La dispersión del voto opositor, en un escenario de triunfo histórico para el oficialismo, generó un efecto “aspiradora” que dejó a varios referentes fuera de juego.

Mario Vadillo, principal candidato a diputado nacional por el Frente Verde, era una figura que se perfilaba para disputar la quinta banca que estaba en juego. Sin embargo, las expectativas no se materializaron:

Vadillo alcanzó solo el 7,99% de los votos, quedando muy lejos de la marca necesaria (la mitad de los votos del peronismo, que obtuvo el 25,15%).

La Libertad Avanza acaparó cuatro de las cinco bancas nacionales en disputa.

A pesar de que en días previos Vadillo se mostraba como un competidor firme, el rumor de una performance oficialista aplastante se confirmó en las urnas, relegándolo. Además, el peronismo mostró una recuperación significativa, superando el 25% tras haber obtenido solo 14 puntos en las elecciones a gobernador de 2023.

Legislatura

La Legislatura repitió el patrón de la elección nacional. La cantidad de partidos opositores en competencia facilitó la concentración del poder legislativo en las dos principales coaliciones.

El Partido Verde solo mantendrá en la “Casa de las Leyes” al senador Dugar Chappel, dado que a Emanuel Fugazzotto no pudo renovar su banca de diputado. El oficialismo consiguió seis de las ocho bancas en juego en el primer distrito, dejando las dos restantes para el peronismo.

solo mantendrá en la “Casa de las Leyes” al senador Dugar Chappel, dado que a Emanuel Fugazzotto no pudo renovar su banca de diputado. El oficialismo consiguió seis de las ocho bancas en juego en el primer distrito, dejando las dos restantes para el peronismo. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) , que había mostrado un leve repunte, tampoco logró su objetivo de obtener un escaño provincial, consiguiendo solo el 4% de los votos. Su principal candidato, Lautaro Jiménez , se quedó sin la posibilidad de regresar a la Legislatura.

, que había mostrado un leve repunte, tampoco logró su objetivo de obtener un escaño provincial, consiguiendo solo el 4% de los votos. Su principal candidato, , se quedó sin la posibilidad de regresar a la Legislatura. El frente Provincias Unidas, representado por el diputado provincial Jorge Difonso (a quien le restan dos años de mandato), tuvo una performance aún peor que la izquierda, obteniendo un magro 2,96% a pesar de contar con mayores recursos de campaña.

Otro de los grandes perdedores es el PRO quedadno en una posición sumamente incómoda tras su ruptura con Cambia Mendoza.

La mayoría de sus legisladores finalizan su mandato, y su único intendente (Esteban Allasino, Luján de Cuyo) decidió desvincularse de la estrategia provincial de ir con Provincias Unidas.

Gabriel Pradines , presidente del PRO y diputado saliente, se postuló para concejal en Guaymallén, pero los resultados no lo acompañaron, dejándolo sin cargo partidario.

, presidente del PRO y diputado saliente, se postuló para concejal en Guaymallén, pero los resultados no lo acompañaron, dejándolo sin cargo partidario. El líder histórico del PRO mendocino, Omar De Marchi, cuya influencia se sintió en la elección, renovó la banca de su mano derecha, Álvaro Martínez, pero curiosamente, dentro de las listas de La Libertad Avanza. De Marchi mantiene su puesto como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, operando desde las sombras.

Protectora

La alianza entre José Luis Ramón (dueño del sello Protectora) y Daniel Orozco (exintendente de Las Heras e imputado por corrupción) se quedó muy lejos de cualquier representación, obteniendo menos del 1% de los sufragios.